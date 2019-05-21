Ведущего реалити-шоу избил герой своей программы

На программе "Оспасные связи" показали историю одной пары, где мужчина подозревался в неверности. В итоге, измена была доказана, но герой решил отомстить ведущему и напасть его.

Сначала Кочарян хотел договориться с мужчиной, но тот ударил его монтировкой по руке. Нападавший сломал телезвезде лучевую кость и ему наложили гипс.

"Как говорится, против лома нет приема. Герои, как известно, иногда кончают плохо! Так что я еще легко отделался. Я понимаю, что творится с людьми в таких ситуациях. И это не самое страшное", - цитирует Кочаряна издание Topnews.ru/

Теперь ведущему придется какое-то время сниматься с гипсом.