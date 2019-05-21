Ведущего реалити-шоу избил герой своей программы

Российского телеведущего Карена Кочаряна, который ведет программу о разоблачении измен, избил герой его шоу. Об этом сообщает Topnews.ru.
На программе "Оспасные связи" показали историю одной пары, где мужчина подозревался в неверности. В итоге, измена была доказана, но герой решил отомстить ведущему и напасть его.
Сначала Кочарян хотел договориться с мужчиной, но тот ударил его монтировкой по руке. Нападавший сломал телезвезде лучевую кость и ему наложили гипс.
"Как говорится, против лома нет приема. Герои, как известно, иногда кончают плохо! Так что я еще легко отделался. Я понимаю, что творится с людьми в таких ситуациях. И это не самое страшное", - цитирует Кочаряна издание Topnews.ru/
Теперь ведущему придется какое-то время сниматься с гипсом.
Телешоу "Опасные связи" помогает героям узнать, действительно ли из вторые половины им изменяют, или же это просто пустые опасения.
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‼️ Известного телеведущего избили в центре Москвы‼️ Карен Кочарян стал жертвой разъяренного героя его программы. Мужчина напал на звезду с монтировкой и сломал ему руку. После происшествия телеведущий был вынужден обратиться в больницу, где ему наложили гипс. Ведущий программы «Опасные связи» Карен Кочарян вряд ли мог предположить, что съемки очередного выпуска закончатся для него поездкой в больницу. К редактором шоу обратилась девушка, которая подозревала своего избранника в измене. Специалистам проекта удалось не только доказать неверность мужчины, но и заснять это на камеру. Узнав об этом, разъяренный герой шоу сначала попытался добыть пленки с компроматом, а потом напал на Карена. В тот момент остальная съемочная группа уже уехала, и поэтому Кочарян остался с соперником один на один. Ведущий хотел успокоить мужчину, но все-таки получил сильный удар монтировкой по руке, что спровоцировало перелом лучевой кости. После этого звезде пришлось обратиться в больницу, где ему сразу же наложили гипс.#каренкочарян#опасныесвязи#нападение#больница#гипс#шоубизнес#москва#россия