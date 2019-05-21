Сборная Латвии заканчивает выступления на ЧМ-2019 на победной ноте

Первый период прошёл с небольшим, но всё-таки преимуществом сборной Латвии. Команды продемонстрировали активный и быстрый хоккей, играя практически без остановок. Под конец первой двадцатиминутки Оскар Батня заработал удаление и норвежцы сумели реализовать численное большинство. Автором гола стал Тобиас Линдстрём.

Второй период прошёл уже с более выраженным преимуществом сборной Латвии. В самом начале периода Латвия получила возможность игры в численном большинстве, которая и была реализована. Автором гола стал Микс Индрашис, а результативной передачей отметился Рудольф Балцерс. Кстати, для 22-летнего нападающего эта результативная передача стала седьмой на ЧМ-2019.

В оставшееся время сборная Латвии имела ещё несколько неплохих моментов, чтобы выйти вперёд. В одном из которых, например, шайба после броска Оскара Цибульскиса угодила в штангу. На перерыв команды ушли при ничейном счёте - 1:1.

Галерея: Норвегия - Латвия

Заключительный период команды начали довольно осторожно. Видно было, что ни одна из команд не хотела проигрывать в последнем матче ЧМ-2019. Тем не менее, подавляющее преимущество сборной Латвии должно было отразиться на счёте.

Так и произошло - на 6-й минуте третьего периода Янис Якс вывел Латвию вперёд, а чуть меньше минуты спустя Рихард Маренис увеличил разницу в счёте. Для обоих хоккеистов это второй гол на чемпионате мира.

В оставшееся время норвежцы несколько раз попытались огрызнуться, но забить им не дал Элвис Мерзликин, который находился в воротах. За 6 минут до конца подопечным Боба Хартли удалось ещё раз забить. На этот раз отличился Роналдс Кениньш, для которого этот гол также стал вторым на ЧМ.

Таким образом, сборная Латвии завершила выступления на ЧМ-2019, заняв пятое место в группе "В". Лучшими игроками ЧМ-2019 в составе сборной Латвии были признаны Кристап Сотниекс, Теодор Блюгер и Роберт Букартс.

Видео: Лучшие моменты матча

Словакия - Дания 2:1

Параллельно матчу сборной Латвии между собой играли Словакия и Дания. Хозяева турнира оказались сильнее и одержали победу в послематчевой серии буллитов.

Первый гол зрители увидели только в конце второго периода. Счёт в матче открыл защитник сборной Словакии Мартин Маричин. В третьем периоде датчане сравняли усилиями Миккеля Бёдкера. Больше голов в матче и овертайме не последовало, поэтому победитель был определён в послематчевой серии буллитов.