В Курземе два человека за неуплату НДС приговорены к лишению свободы

Один из обвиняемых получил срок два года и девять месяцев с полицейским контролем на два года, а также лишен прав заниматься бизнесом на срок до трех лет.

Второй обвиняемый приговорен к лишению свободы на два года и шесть месяцев с полицейским контролем на два года. Также он лишен права осуществлять предпринимательскую деятельность в течение двух лет и шести месяцев.

С целью избежать уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и получить право на возврат переплаты НДС обвиняемые подготовили документы с недостоверной информацией о фактически не состоявшихся сделках по покупке автомобилей и запчастей на сумму 917 735 евро.