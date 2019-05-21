Вт, 21.05.2019
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Это чудо! Светлана Бондарчук показала новорожденных малышей
Три девочки и два мальчика - или наоборот?

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ФОТО: instagram.com/a030aa

Российская модель, телеведущая,  предприниматель и светская львица Светлана Бондарчук на своей страничке в Instagram поделилась радостным событием - ее собака Фанни породы лабрадудль стала мамой. Новость о пополнении в семье Светлана сопроводила милейшим видео.

"Три девочки и два мальчика )))" - так подписала этот нежный ролик знаменитость. Правда, комментируя съемку за кадром, выдала другую информацию:

"Фанни, мой герой! Родила пятерых детей - двух девочек и трх мальчиков (...) То есть мы немножко запутались...".

"Какая прелесть!", "Бархатные детеныши", "Вот какие вы молодцы!", "Божечки, прелесть какая!", "Сладости!", "О боже! Хочу", "Милота пищания зашкаливает",

- принялись восторгаться крохами и новоиспеченной мамочкой, а также поздравлять хозяйку с пополнением ее подписчики, в том числе и многочисленные звездные друзья Бондарчук.

Добавим, что лабрадудль - это помесь лабрадора-ретривера и пуделя - достаточно редкая и недешевая порода. Но какая милая, правда?

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💛

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A post shared by Sveta RU Bondarchuk (@a030aa) on

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