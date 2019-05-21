Это чудо! Светлана Бондарчук показала новорожденных малышей

"Три девочки и два мальчика )))" - так подписала этот нежный ролик знаменитость. Правда, комментируя съемку за кадром, выдала другую информацию:

"Фанни, мой герой! Родила пятерых детей - двух девочек и трх мальчиков (...) То есть мы немножко запутались...".

"Какая прелесть!", "Бархатные детеныши", "Вот какие вы молодцы!", "Божечки, прелесть какая!", "Сладости!", "О боже! Хочу", "Милота пищания зашкаливает",

- принялись восторгаться крохами и новоиспеченной мамочкой, а также поздравлять хозяйку с пополнением ее подписчики, в том числе и многочисленные звездные друзья Бондарчук.