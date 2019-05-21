Латвия за 4 млн евро купит противотанковые боеприпасы

Соглашение с предприятием SAAB Dynamics AB о поставках сроком на семь лет Латвии, Литве и Эстонии заключено в 2018 году. Предусматриваются поставки разного рода боеприпасов для нужд Национальных вооруженных сил (НВС). Также предусмотрены дополнительные поставки для укрепления боеспособности пехотинцев и обеспечения учебного процесса.