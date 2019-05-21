Вт, 21.05.2019
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Латвия за 4 млн евро купит противотанковые боеприпасы

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Полигон в Адажи

ФОТО: Rebeka Žeire/LETA

Министерство обороны заказало боеприпасы для противотанкового оружия Carl Gustav на 4 млн евро, сообщили в отделе прессы Министерства обороны.

Соглашение с предприятием SAAB Dynamics AB о поставках сроком на семь лет Латвии, Литве и Эстонии заключено в 2018 году. Предусматриваются поставки разного рода боеприпасов для нужд Национальных вооруженных сил (НВС). Также предусмотрены дополнительные поставки для укрепления боеспособности пехотинцев и обеспечения учебного процесса.

Первый заказ в рамках этого соглашения был сделан в конце августа 2018 года, когда Минобороны Латвии заказало боеприпасы Carl Gustav на 16,2 млн евро.

Противотанковый гранатомет Carl Gustav обеспечивает как противотанковую, так и противопехотную оборону и широко используется в странах НАТО.

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