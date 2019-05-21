Названы самые популярные партии перед выборами Европарламента

Опрос проводился в мае, в нем участвовало 805 граждан сообщила руководитель Berg Research Илзе Розенберга.

Участвовать в выборах среди опрошенных планируют 664 респондента, в том числе за "Новое Единство" намерены голосовать 18,37%, за "Согласие" - 17,02%, за ВЛ-ТБ/ДННЛ - 15,36%.

Объединение "Для развития/За!" готовы поддержать 9,94% респондентов, которые планируют принять участие в выборах, Латвийское объединение регионов - 7,68%, Русский союз Латвии - 7,38%.

Новую консервативную партию поддерживают 4,52% опрошенных, Союз "зеленых" и крестьян - 4,37%, партию "Прогрессивные" - 3,77%, KPV LV - 1,05%.