Нападающий сборной Латвии: В будущем мы можем бороться за медали

"Мы начали этот не так хорошо, как предыдущие игры. Сложно было получить энергию, потому что по сути не было цели - мы в любом случае не выходили из группы. В конечном итоге мы собрались, нашли свою игру и провели хороший второй и третий периоды", - сказал Блюгер.

Напомним, что сборная Латвии на чемпионате мира в Словакии одержала три победы и потерпела четыре поражения. Сборная Латвии заняла на чемпионате 10-е место.

Теодор Блюгер, Кристап Сотниекс и Роберт Букартс были признаны лучшими игроками в составе сборной Латвии на ЧМ-2019.

"Для меня это не очень важно. Например, для Рудольфа Балцерса этот чемпионат был хорошим, но ему не вручили эту награду... Не знаю, кто это решает, но для меня это роли не играет", - отметил хоккеист.

Для латвийских хоккеистов матч с Норвегией стал вторым в течении 24 часов. У наших соперников было два выходных.

"Мы уже несколько лет показываем, что можем на равных играть с любым соперником. Швейцарию мы могли обыграть, но допустили существенную ошибку. Проиграли. Были шансы также обыграть Швецию. У нас хорошая команда и я считаю, что в будущем мы сможем бороться за медали", - заявил Блюгер.

Галерея: Норвегия - Латвия

На ЧМ-2019 Теодор Блюгер провёл семь матчей, в которых забил один гол, сделал три результативные передачи и заработал шесть штрафных минут.