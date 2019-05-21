Депутат обвиняется в домашнем насилии; Полицию вызвали дети

Житель Озолниекского края Владимир рассказал, что депутат думы Игорь Орлов ударил его 16-летнего сына.

"Сын позвонил мне и сказал, что его ударили. Я в тот момент был на работе, не мог сразу приехать. Сказал, чтобы он вызвал скорую помощь. Приехала скорая помощь, забрала его. Позже прибыл в больницу. Оказалось, что он [Орлов] ударил его по голове и уху. Травмы зафиксированы", - рассказал отец мальчика Владимир.

Сын Владимира сообщил стражам правопорядка следующее: к нему в апреле обратилась дочь Орлова с просьбой спрятаться у него дома, так как она боится своего отца. Юноша пытался помочь, привел ее домой, а самому нужно было отправиться на занятия в местный молодежный центр. Позже депутат Орлов, во время поисков дочери, выяснил, что она может быть у мальчика. Орлов нашел парня, и они вместе отправились в квартиру, где он проучил как свою дочь, так и чужого ребенка.

"Он [депутат Орлов] начал бить свою дочь. Из копии дела понял, что он ее ударил 10-15 раз. Его дочка сама это написала в заявлении", - рассказал передаче отец мальчика, добавив, что депутат обещал все синяки списать на мальчика.

Владимир показал команде Bez Tabu копии материала дела. Сама дочь Орлова в заявлении пишет, что боится отца. Также она пишет, что в тот день хотела спрятаться от отца после уроков, потому уговорила мальчика впустить к себе. Девочка добавила, что когда поняла, что отец нашел мальчика и они пришли в квартиру, она спряталась на балконе. Когда отец ее нашел, он ее ударил "10-15 раз", после чего тот пригрозил отдать ее в интернат.

Владимир рассказал, что его сын боится ходить в школу, а Орлов не извинился перед семьей и даже боле: считает виновным отца мальчика, обвинив его в плохом воспитании сына.

Передаче Bez Tabu удалось встретить депутата. Орлов рассказал, что в тот день, когда понял, что дочери нет дома, он очень обеспокоился. Он узнал от других детей, что девочка может быть в квартире у юноши, который сначала не признался.

Орлов отрицает все обвинения в том, что он бил мальчика. Он продолжил отрицать обвинения и тогда, когда ему рассказали о зафиксированных травмах подростка.

Что касается документа, Орлов сказал, что никакого документа не видел и опроверг все подозрения в том, что он бьет дочь.

Орлов настаивал на том, чтобы с ней поговорили. Сначала ребенок не мог ясно ответить бил ли ее отец или нет, но позднее она призналась, что один раз отец ударил ее.

Госполиция начала два административных дела (о каждом ребенке) об эмоциональном и физическом насилии против несовершеннолетних. Об этом старший инспектор полиции Порядка участка Елгавы Роман Диков.

Диков также сообщил, что желание написать заявления изъявили сами дети.

Он также рассказал, что сразу же был проинформирован сиротский суд, где было запрошено провести работы с семьей Орлова. После заключения психолога полиция решит, наказывать депутата или нет.