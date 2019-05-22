Глюкоза без стеснения показала фрагменты пикантной фотосессии

Большинство подписчиков были восхищены фигурой Глюкозы, но были и такие, кто посчитал, что исполнительница ведет себя слишком вызывающе.

"Наташа, какое же у Вас красивое тело, это просто мечта!", "Роскошная женщина", "Интересно кто первый выйдет на сцену в одних трусиках. Серябкина или Ионова?", "Фигура супер , но когда у тебя есть муж и тем более двое дочек...", "Нескромно до вульгарности и бесстыжести", - писали под видео подписчики.