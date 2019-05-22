Глюкоза без стеснения показала фрагменты пикантной фотосессии

Российская исполнительница Глюкоза (наст. имя - Наталья Ионова-Чистякова) часто снимается, для модных журналов. Недавно звезда поделилась коротким роликом со съемочной площадки, где можно было разглядеть некоторую часть пикантных подробностей и нескромных нарядов певицы.
Глюкозу снимал не кто иной, как знаменитый американский режиссер Дейв Машегейн (David Mushegain), который является также фотографом таких звезд как Red Hot Chili Peppers.
Именно он был автором видео к песне U2 - Love Is Bigger Than Anything In Its Way.
Певица написала под снимком, что ей было невероятно приятно работать с таким профессионалом, как Дейв.
Большинство подписчиков были восхищены фигурой Глюкозы, но были и такие, кто посчитал, что исполнительница ведет себя слишком вызывающе.
"Наташа, какое же у Вас красивое тело, это просто мечта!", "Роскошная женщина", "Интересно кто первый выйдет на сцену в одних трусиках. Серябкина или Ионова?", "Фигура супер , но когда у тебя есть муж и тем более двое дочек...", "Нескромно до вульгарности и бесстыжести", - писали под видео подписчики.
Следом она также опубликовала одну из фотографий, которая была сделана в этот день.