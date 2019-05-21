Минэкономики не продлит срок полномочий начальника LIAA Озолса

Министерство экономики оценивает должностных лиц нескольких находящихся в его подчинении учреждений и первая оценка была только что завершена о многолетнем руководителе LIAA. Хотя установлено, что его 15-летний срок на должности главы агентства смог привести к росту объема иностранных инвестиций, министерством было принято решение, что для развития учреждения не следует продлевать договор с действующим руководителем LIAA. Об этом рассказал в передаче министр экономики Ральф Немиро (KPV LV). Немиро также добавил, что Озолс, возможно, может быть полезен для работы в другом государственном учреждении.