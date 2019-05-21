Ср, 22.05.2019
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Минэкономики не продлит срок полномочий начальника LIAA Озолса
На пост будет организован конкурс

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Андрис Озолс

ФОТО: Zane Bitere/LETA

По окончании нынешнего срока полномочий директора Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) Андриса Озолса, на этот пост будет организован конкурс, договор с многолетним руководителем учреждения Озолсом продлен не будет. Об этом сообщает передача LNT ziņas.

Министерство экономики оценивает должностных лиц нескольких находящихся в его подчинении учреждений и первая оценка была только что завершена о многолетнем руководителе LIAA. Хотя установлено, что его 15-летний срок на должности главы агентства смог привести к росту объема иностранных инвестиций, министерством было принято решение, что для развития учреждения не следует продлевать договор с действующим руководителем LIAA. Об этом рассказал в передаче министр экономики Ральф Немиро (KPV LV). Немиро также добавил, что Озолс, возможно, может быть полезен для работы в другом государственном учреждении.

Согласно словам Озолса, министр лично информировал его о том, что будет сменен с 22 ноября. Руководитель агентства не согласен с решением министра и охотно продолжит руководить LIAA. 

Ранее Немиро заявлял журналистам, что повторное утверждение Озолса в должности в ноябре 2019 года будет зависеть от оценки его работы.

Озолс был директором LIAA с ноября 2004 года, срок его полномочий завершится в ноябре.

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