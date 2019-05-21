Россия крупно обыграла Швецию и продолжила своё победное шествие. Впереди США

Швеция - Россия 4:7

На 8-й минуте игры счёт открыл Габриэль Ландеског, который позволил шведам уйти на перерыв ведя в счёте.

Во втором периоде подопечные Ильи Воробьева собрались и поразили ворота Швеции шесть раз. Голами отметились Артём Анисимов, Евгений Дадонов, Александр Овечкин, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко и Евгений Малкин.

Кстати, связка Овечкина и Малкина забросила шайбу впервые с Олимпийских игр 2014 года. Кроме того, на счету Малкина теперь ровно 100 (47+53) очков в играх за национальную команду.

В третьем периоде Вильям Нюландер сократил отставание Швеции, но вскоре Дмитрий Орлов восстановил разницу в пять шайб. В конце игры россияне немного расслабились и позволили Оливеру Экману-Ларссону и Джону Клингбергу забросить по шайбе.

Таким образом, сборная России выиграла все семь матчей на групповом этапе и уверенно победила в группе "А". В четвертьфинале подопечные Ильи Воробьева сыграют с командой США.

Видео: Лучшие моменты матча

Канада - США 3:0

Сборная Канады уверенно обыграла США и выиграла группу "А". В четвертьфинале им предстоит встреча с командой Швейцарии.

Канадцы вели со счётом 2:0 уже к девятой минуте встречи благодаря голам Пьера Люка-Дюбуа и Кайла Турриса. Во втором периоде Джаред Макканн забросил третью шайбу и установил окончательный счёт.

Видео: Лучшие моменты матча

Стали известны все четвертьфинальные пары ЧМ-2019. Матчи пройдут 23 мая.