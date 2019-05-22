Начинается предварительное голосование на выборах в ЕП

Сегодня проголосовать на участках можно с 17.00 до 20.00, в четверг - с 9.00 до 12.00, в пятницу - с 10.00 до 16.00.

Досрочно избиратели могут проголосовать на своем или другом избирательном участке, если между ними возможен онлайновый обмен данными. Голосуя на другом избирательном участке, следует учесть, что это займет в среднем от 5 до 20 минут, так как работникам участка нужно связаться с участком, на котором зарегистрирован избиратель.

Узнать свой избирательный участок, если не получено извещение от Управления по делам гражданства и миграции, можно на сайте https://ej.uz/kurbalsot или по телефону 67049999, который будет работать сегодня и завтра с 8.00 до 20.00, 24 мая с 7.00 до 24.00 и 25 мая с 7.00 до 20.00.