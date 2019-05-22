Жара отступает: синоптики обещают похолодание и заморозки

Максимальная температура воздуха в четверг составит от +14..+19 градусов на побережье до +23..+28 градусов на остальной территории страны.

В пятницу уже по всей Латвии станет прохладнее, а еще более резкое понижение температуры ожидается к концу недели.

Не исключено, что на следующей неделе в большинстве регионов температура воздуха будет ниже +20 градусов, а по ночам возможны небольшие заморозки.