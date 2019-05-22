Ср, 22.05.2019
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Жара отступает: синоптики обещают похолодание и заморозки

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Иллюстративное фото.

ФОТО: pixabay.com

В ближайшие дни температура воздуха в Латвии начнет понижаться, и в воскресенье она уже не превысит +11..+16 градусов, прогнозирует Global Forecast System.

Максимальная температура воздуха в четверг составит от +14..+19 градусов на побережье до +23..+28 градусов на остальной территории страны.

В пятницу уже по всей Латвии станет прохладнее, а еще более резкое понижение температуры ожидается к концу недели.

Не исключено, что на следующей неделе в большинстве регионов температура воздуха будет ниже +20 градусов, а по ночам возможны небольшие заморозки.

Грозовые ливни наиболее вероятны в четверг, 23 мая, на юге и востоке страны и в пятницу в восточных регионах.

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