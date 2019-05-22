Жара отступает: синоптики обещают похолодание и заморозки

В ближайшие дни температура воздуха в Латвии начнет понижаться, и в воскресенье она уже не превысит +11..+16 градусов, прогнозирует Global Forecast System.
Максимальная температура воздуха в четверг составит от +14..+19 градусов на побережье до +23..+28 градусов на остальной территории страны.
В пятницу уже по всей Латвии станет прохладнее, а еще более резкое понижение температуры ожидается к концу недели.
Не исключено, что на следующей неделе в большинстве регионов температура воздуха будет ниже +20 градусов, а по ночам возможны небольшие заморозки.
Грозовые ливни наиболее вероятны в четверг, 23 мая, на юге и востоке страны и в пятницу в восточных регионах.