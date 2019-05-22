Ср, 22.05.2019
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Мотоциклист врезался в машину, проехавшую на красный свет
ВИДЕО

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ФОТО: Ekrānuzņēmums

20 мая вечером на перекрестке улицы Даугавгривас в присутствии нескольких свидетелей некий водитель внезапно поехал на красный свет, в результате чего мотоциклист врезался в его машину. Пользователь соцсети Facebook поделился видео с места происшествия. Передача Degpunktā подробнее рассказывает о последствиях аварии.

В видеоролике видно, что по улице Даугавгривас едет легковой автомобиль. На перекрестке с улицей Дурбес на светофоре загорелся красный свет, и водители остановились.

По неизвестной причине одна из машин начала движение до того, как загорелся зеленый свет. Мотоциклист, который в тот момент ехал по улице Дурбес, попытался затормозить, но не успел и упал. 

Видео очевидца:

Передача Degpunktā сообщает, что после происшествия очевидцы сразу же вызвали медиков. На место инцидента одновременно прибыли полицейские и бригада службы неотложной медицинской помощи.

Хотя и на данный момент не удалось получить объяснений, почему водитель сделал такой маневр, нарушив правила дорожного движения, сотрудники правоохранительных органов сообщили, что водитель был трезв, потому, возможно, он просто проглядел. 

В данный момент продолжается проверка, и следователи ждут заключение от врачей о состоянии здоровья пострадавшего. Если мотоциклист или его пассажирка получили серьезные травмы, то может быть возбуждено уголовное дело, сообщает передача. 

Сюжет передачи:

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