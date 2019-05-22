Мотоциклист врезался в машину, проехавшую на красный свет
20 мая вечером на перекрестке улицы Даугавгривас в присутствии нескольких свидетелей некий водитель внезапно поехал на красный свет, в результате чего мотоциклист врезался в его машину. Пользователь соцсети Facebook поделился видео с места происшествия. Передача Degpunktā подробнее рассказывает о последствиях аварии.
В видеоролике видно, что по улице Даугавгривас едет легковой автомобиль. На перекрестке с улицей Дурбес на светофоре загорелся красный свет, и водители остановились.
По неизвестной причине одна из машин начала движение до того, как загорелся зеленый свет. Мотоциклист, который в тот момент ехал по улице Дурбес, попытался затормозить, но не успел и упал.
Видео очевидца:
Передача Degpunktā сообщает, что после происшествия очевидцы сразу же вызвали медиков. На место инцидента одновременно прибыли полицейские и бригада службы неотложной медицинской помощи.
Хотя и на данный момент не удалось получить объяснений, почему водитель сделал такой маневр, нарушив правила дорожного движения, сотрудники правоохранительных органов сообщили, что водитель был трезв, потому, возможно, он просто проглядел.
В данный момент продолжается проверка, и следователи ждут заключение от врачей о состоянии здоровья пострадавшего. Если мотоциклист или его пассажирка получили серьезные травмы, то может быть возбуждено уголовное дело, сообщает передача.
Сюжет передачи: