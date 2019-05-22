Мотоциклист врезался в машину, проехавшую на красный свет

В видеоролике видно, что по улице Даугавгривас едет легковой автомобиль. На перекрестке с улицей Дурбес на светофоре загорелся красный свет, и водители остановились.

По неизвестной причине одна из машин начала движение до того, как загорелся зеленый свет. Мотоциклист, который в тот момент ехал по улице Дурбес, попытался затормозить, но не успел и упал.

Видео очевидца:

Передача Degpunktā сообщает, что после происшествия очевидцы сразу же вызвали медиков. На место инцидента одновременно прибыли полицейские и бригада службы неотложной медицинской помощи.

Хотя и на данный момент не удалось получить объяснений, почему водитель сделал такой маневр, нарушив правила дорожного движения, сотрудники правоохранительных органов сообщили, что водитель был трезв, потому, возможно, он просто проглядел.

В данный момент продолжается проверка, и следователи ждут заключение от врачей о состоянии здоровья пострадавшего. Если мотоциклист или его пассажирка получили серьезные травмы, то может быть возбуждено уголовное дело, сообщает передача.