Ивлеева и Монеточка попали в рейтинг перспективных людей Forbes

Финалистов отбирали в десяти категориях: управление, музыка и кино, социальные практики, искусство, финансы и инвестиции, спорт и киберспорт, предприниматели, мода и дизайн, наука и технологии и новые медиа.

В категорию "Новые медиа" входит 28-летняя Настя Ивлеева. Девушка начинала свою карьеру в качестве хостес. Позже она создала свой блог, где выкладывала короткие юмористические видеоролики. Ивлеева прославилась, будучи ведущей на проекте "Орел и решка". На данный момент у девушки есть свой YouTube-канал, на который подписаны более 2,5 млн человек.

Также в список самых перспективных людей в категории "Новые медиа" попала ведущая шоу "Нежный редактор" на YouTube Татьяна Минигалимова.

Между тем в категории "Музыка и кино" числится 20-летняя Елизавета Гырдымова, более известная как певица Монеточка. Популярность исполнительницы взлетела до небес после выхода ее альбома "Раскраски для взрослых".