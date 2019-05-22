Ср, 22.05.2019
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Ивлеева и Монеточка попали в рейтинг перспективных людей Forbes

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Настя Ивлеева и Монеточка. Коллаж Русский TVNET.

ФОТО: Instagram

Как и каждый год американский финансовый журнал Forbes опубликовал рейтинг "30 до 30". В список по традиции включают молодых и перспективных людей, которые добились успеха в своей профессии. Российская версия издания решила выпустить свою версию рейтинга, в которую вошли 30 успешных россиян, которые еще не достигли возраста 30 лет. Об этом пишет StarHit.ru

Финалистов отбирали в десяти категориях: управление, музыка и кино, социальные практики, искусство, финансы и инвестиции, спорт и киберспорт, предприниматели, мода и дизайн, наука и технологии и новые медиа.

В категорию "Новые медиа" входит 28-летняя Настя Ивлеева. Девушка начинала свою карьеру в качестве хостес. Позже она создала свой блог, где выкладывала короткие юмористические видеоролики. Ивлеева прославилась, будучи ведущей на проекте "Орел и решка". На данный момент у девушки есть свой YouTube-канал, на который подписаны более 2,5 млн человек.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Также в список самых перспективных людей в категории "Новые медиа" попала ведущая шоу "Нежный редактор" на YouTube Татьяна Минигалимова.

Между тем в категории "Музыка и кино" числится 20-летняя Елизавета Гырдымова, более известная как певица Монеточка. Популярность исполнительницы взлетела до небес после выхода ее альбома "Раскраски для взрослых". 

В список также вошла клипмейкер группы Little Big Алина Пязок и режиссер Кантемир Балагов, фильмы которого не один раз показывали на Каннском кинофестивале.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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