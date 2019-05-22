Полиция: В Риге нашли новые наркотики, а в Огре раскрыли убийство десятилетней давности

Госполиция провела пресс-конференцию, на которой рассказала о распространении новых наркотиков в Риге и раскрытии убийства десятилетней давности в Огре.
В пресс-конференции принял участие начальник управления криминальной полиции Рижского регионального управления полиции Андрей Созинов.
Полиция предупреждает о том, что в столице предположительно появились новые виды наркотиков, и призывает к осторожности посетителей ночных клубов и баров.
Также Созинов рассказал о раскрытии в апреле убийства десятилетней давности в Огре.
Видео: Пресс-конференция Госполиции