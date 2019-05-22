Ср, 22.05.2019
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Кариньш не видит препятствий для избрания Левитса президентом

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Кришьянис Кариньш

ФОТО: Ieva Ābele, Saeima

Премьер-министр Кришьянис Кариньш в настоящее время не видит никаких препятствий для избрания президентом Латвии судьи Суда ЕС Эгила Левитса. Об этом глава правительства сказал в передаче "900 секунд" на телеканале LNT.

Премьер-министр подчеркнул, что выборы президента будут открытыми, и все смогут увидеть, как голосовал каждый депутат Сейма.

"Если люди в настоящее время обещают поддержку кандидату, посмотрим, выполнят ли они это обещание. Но в настоящее время я не вижу ни одной причины, чтобы так не было", - сказал Кариньш.

Выборы президента пройдут 29 мая. Помимо Левитса, на этот пост претендуют также омбудсмен Юрис Янсонс и депутат KPV LV Дидзис Шмитс.

Действующий президент Латвии Раймонд Вейонис решил не баллотироваться на второй срок.

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