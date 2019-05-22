Кариньш не видит препятствий для избрания Левитса президентом

Премьер-министр Кришьянис Кариньш в настоящее время не видит никаких препятствий для избрания президентом Латвии судьи Суда ЕС Эгила Левитса. Об этом глава правительства сказал в передаче "900 секунд" на телеканале LNT.
Премьер-министр подчеркнул, что выборы президента будут открытыми, и все смогут увидеть, как голосовал каждый депутат Сейма.
"Если люди в настоящее время обещают поддержку кандидату, посмотрим, выполнят ли они это обещание. Но в настоящее время я не вижу ни одной причины, чтобы так не было", - сказал Кариньш.
Выборы президента пройдут 29 мая. Помимо Левитса, на этот пост претендуют также омбудсмен Юрис Янсонс и депутат KPV LV Дидзис Шмитс.
Действующий президент Латвии Раймонд Вейонис решил не баллотироваться на второй срок.