Нумеролог предсказала судьбу сына принца Гарри и Меган Маркл

Журналисты портала Woman.ru обратились к ясновидящей и нумерологу Милане Якушевской, которая рассказала о характере Арчи, основываясь на дате его рождения.

"Место, время, обстоятельства и еще множество факторов с первых дней жизни будут влиять на судьбу сына принца Гарри и Меган Маркл",

- считает эксперт.

"Чтобы поговорить о будущем мальчика, обратимся к нумерологии и рассмотрим число его жизни. Для этого нам понадобится сложить все цифры его даты рождения. Простое число, которое получится в итоге, и есть число судьбы, или жизненного пути, выпавшего младенцу. Произведем расчеты: 0+6+0+5+2+0+1+9=23, 2+3=5. Мы получили пятерку.

Люди, рожденные под ее покровительством, обладают множеством талантов, внутренней добротой и большой силой духа.

Они независимы, но при этом рассудительны, активны, любознательны, верны своим принципам и с большим уважением относятся к окружающим,

что со временем позволит характеризовать юного Арчи как достойного члена королевской семьи", - сообщила Якушевская.

Интересно, что на характер мальчика повлияют и даты рождения его родителей. Что же скажут они?

"Число судьбы Меган - 4.

Это говорит о ее некоторой нестабильности и эмоциональности.

В герцогине есть склонность бросать вызов нормам, что поможет ее сыну расти раскрепощенным, несмотря на придворный протокол.

Творческий потенциал мамы позволит Арчи развить в себе таланты к пению или литературе", - прокомментировала нумеролог.

"Число судьбы принца Гарри - 1.

Это число бунтаря, лидера и активиста. Он, в свою очередь, подарит сыну умение добиваться поставленных целей, талант к бизнесу, влюбчивость и любопытство.

Сочетание чисел судьбы родителей и малыша также дают ему прекрасные перспективы: взрослые станут для ребенка лучшими друзьями, примером, окажут поддержку и подарят вдохновение. Мальчик вырастет смелым, но при этом спокойным.

Он рано научится уважать чужое мнение и личное пространство, но будет нуждаться в материнской ласке и постоянном тактильном контакте.