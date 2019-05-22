Нумеролог предсказала судьбу сына принца Гарри и Меган Маркл
6 мая герцог и герцогиня Сассекские стали родителями - на свет появился их первенец. Правнук королевы Великобритании Елизаветы II получил имя Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Интересно, каким вырастет первенец принца Гарри и Меган Маркл. Поживем - увидим, но кое о чем уже может рассказать дата его рождения.
Журналисты портала Woman.ru обратились к ясновидящей и нумерологу Милане Якушевской, которая рассказала о характере Арчи, основываясь на дате его рождения.
"Место, время, обстоятельства и еще множество факторов с первых дней жизни будут влиять на судьбу сына принца Гарри и Меган Маркл",
- считает эксперт.
"Чтобы поговорить о будущем мальчика, обратимся к нумерологии и рассмотрим число его жизни. Для этого нам понадобится сложить все цифры его даты рождения. Простое число, которое получится в итоге, и есть число судьбы, или жизненного пути, выпавшего младенцу. Произведем расчеты: 0+6+0+5+2+0+1+9=23, 2+3=5. Мы получили пятерку.
Люди, рожденные под ее покровительством, обладают множеством талантов, внутренней добротой и большой силой духа.
Они независимы, но при этом рассудительны, активны, любознательны, верны своим принципам и с большим уважением относятся к окружающим,
что со временем позволит характеризовать юного Арчи как достойного члена королевской семьи", - сообщила Якушевская.
Интересно, что на характер мальчика повлияют и даты рождения его родителей. Что же скажут они?
"Число судьбы Меган - 4.
Это говорит о ее некоторой нестабильности и эмоциональности.
В герцогине есть склонность бросать вызов нормам, что поможет ее сыну расти раскрепощенным, несмотря на придворный протокол.
Творческий потенциал мамы позволит Арчи развить в себе таланты к пению или литературе", - прокомментировала нумеролог.
"Число судьбы принца Гарри - 1.
Это число бунтаря, лидера и активиста. Он, в свою очередь, подарит сыну умение добиваться поставленных целей, талант к бизнесу, влюбчивость и любопытство.
Сочетание чисел судьбы родителей и малыша также дают ему прекрасные перспективы: взрослые станут для ребенка лучшими друзьями, примером, окажут поддержку и подарят вдохновение. Мальчик вырастет смелым, но при этом спокойным.
Он рано научится уважать чужое мнение и личное пространство, но будет нуждаться в материнской ласке и постоянном тактильном контакте.
Арчи родился кинестетиком, и ощущения для него будут важнее слов", - подытожила эксперт.