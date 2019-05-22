Ср, 22.05.2019
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Не желая нести ответственность, мужчина убил беременную от него женщину

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Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Čīka / LETA

В понедельник молодой мужчина 1998 года рождения был приговорен к пожизненному заключению за убийство беременной девушки 1995 года рождения. Об этом агентству LETA сообщила пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска.  

Как сообщается, убийство произошло в феврале прошлого года. 

Согласно обвинению, виновный узнал, что женщина ожидает от него ребенка. Не желая нести ответственность, он решил ее убить.

Убийство было классифицировано как особо тяжкое и проделанное с целью наживы. Дело было рассмотрено на закрытом заседании суда.

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