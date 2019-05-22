Не желая нести ответственность, мужчина убил беременную от него женщину

В понедельник молодой мужчина 1998 года рождения был приговорен к пожизненному заключению за убийство беременной девушки 1995 года рождения. Об этом агентству LETA сообщила пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска.
Как сообщается, убийство произошло в феврале прошлого года.
Согласно обвинению, виновный узнал, что женщина ожидает от него ребенка. Не желая нести ответственность, он решил ее убить.
Убийство было классифицировано как особо тяжкое и проделанное с целью наживы. Дело было рассмотрено на закрытом заседании суда.