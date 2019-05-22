Мхитарян не поможет "Арсеналу" в финале Лиги Европы по соображениям безопасности

Армянский футболист лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы против "Челси", который состоится в столице Азербайджана Баку. Об этом сообщается на официальном сайте "Арсенала".
"Арсенал" принял такое решение посоветовавшись с Мхитаряном и его семьей. "Мхитарян - ключевой игрок нашей команды, и его отсутствие станет большой потерей для нас. Нам жаль, что игрок пропустит финал такого крупного европейского турнира", - говорится в заявлении команды.
30-летний футболист в своем Instagram, назвал это решение непростым, отметив, что ему "больно пропускать эту игру".
Having considered all the current options, we had to take the tough decision for me not to travel with the squad to the Europa League Final. It‘s the kind of game that doesn’t come along very often for us players and I must admit, it hurts me a lot to miss it. I will be cheering my teammates on! Let‘s bring it home @arsenal 🏆💪🏼💪🏼💪🏼 #uel #final #arsenal #chelsea #afc #coyg
Ранее сообщалось, что Мхитарян может пропустить игру в Баку по соображениям безопасности и что футболист может стать целью атаки из-за того, что в последние годы Мхитарян посещал Нагорный Карабах. Правда, эта информация официально нигде не подтверждена.
Стоит отметить, что власти Азербайджана обещали обеспечить безопасность армянского футболиста.
Азербайджан и Армения находятся в состоянии конфликта из-за спора о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. За посещение региона без ведома Азербайджана предусмотрена уголовная ответственность.
Ранее Мхитарян уже пропускал матч группового этапа Лиги Европы с "Карабахом", а в 2015 году не смог принять участие в матче с "Габалой".