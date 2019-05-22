Ср, 22.05.2019
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Мхитарян не поможет "Арсеналу" в финале Лиги Европы по соображениям безопасности

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Генрих Мхитарян

ФОТО: TONY O BRIEN/Action Images via Reuters/Scanpix

Армянский футболист лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы против "Челси", который состоится в столице Азербайджана Баку. Об этом сообщается на официальном сайте "Арсенала".

"Арсенал" принял такое решение посоветовавшись с Мхитаряном и его семьей. "Мхитарян - ключевой игрок нашей команды, и его отсутствие станет большой потерей для нас. Нам жаль, что игрок пропустит финал такого крупного европейского турнира", - говорится в заявлении команды.

30-летний футболист в своем Instagram, назвал это решение непростым, отметив, что ему "больно пропускать эту игру".

Ранее сообщалось, что Мхитарян может пропустить игру в Баку по соображениям безопасности и что футболист может стать целью атаки из-за того, что в последние годы Мхитарян посещал Нагорный Карабах. Правда, эта информация официально нигде не подтверждена.

Стоит отметить, что власти Азербайджана обещали обеспечить безопасность армянского футболиста.

Азербайджан и Армения находятся в состоянии конфликта из-за спора о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. За посещение региона без ведома Азербайджана предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее Мхитарян уже пропускал матч группового этапа Лиги Европы с "Карабахом", а в 2015 году не смог принять участие в матче с "Габалой".

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