Ср, 22.05.2019
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В больнице одновременно забеременели 14 медсестер из одного отделения
Одна из них ждет двойню!

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ФОТО: twitter.com/MassGeneralNews

В американском Бостоне, штат Массачусетс, забеременели сразу 14 медсестер онкологического отделения больницы. Об этом представители Massachusetts General Hospital сообщили в официальном Twitter-аккаунте медучреждения.

На снимке, который накануне был резмещен в соцсети, 14 женщин в униформе позируют перед камерой, стоя полукругом, улыбаясь и держась за животики.

"Мамочки! Семья онкологического отделения растет. Сразу 14 беременных медсестер, одна из которых ожидает двойню. Эти сотрудницы дают вам 15 причин для улыбки",

- написали работники клиники.

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