Волочкова с актером Александром Невским посетила встречу VIP-клуба на корабле

В связи со скорым выходом своей второй книги знаменитая балерина Анастасия Волочкова посетила частное мероприятие на корабле, организованное одним из крупнейших в России издательств АСТ. Фотографии со встречи "участников VIP-клуба" артистка опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.
"Это была первая встреча участников VIP-клуба, куда вошла и я, написав свою уже вторую книгу.. Для меня большая радость быть приглашенной. Книга моя выходит на днях.. "Плата за успех". Невероятное путешествие на корабле, организованном крупнейшим издательством АСТ, мы сегодня совершили! Спасибо Евгении Журавлевой! Евгении Лариной и всем гостям и тем, кто этот праздник организовал! Вы - прекрасные люди!", - написала Волочкова в комментарии к публикации.
Компанию балерине на корабле составил ее давний друг - актер Александр Невский. Волочкова общается с ним уже 10 лет.
"Саша Невский. Грандиозный человек! Мы дружим уже 10 лет. Замечательно встретиться еще и на корабле", - прокомментировала фотографии с Невским балерина.
Десять лет назад Волочкова выпустила свою первую автобиографическую книгу "История русской балерины".