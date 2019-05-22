Волочкова с актером Александром Невским посетила встречу VIP-клуба на корабле

"Это была первая встреча участников VIP-клуба, куда вошла и я, написав свою уже вторую книгу.. Для меня большая радость быть приглашенной. Книга моя выходит на днях.. "Плата за успех". Невероятное путешествие на корабле, организованном крупнейшим издательством АСТ, мы сегодня совершили! Спасибо Евгении Журавлевой! Евгении Лариной и всем гостям и тем, кто этот праздник организовал! Вы - прекрасные люди!", - написала Волочкова в комментарии к публикации.