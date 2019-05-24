Передозировка, попытка суицида, алкоголь: Алеся Кафельникова - московская "золотая молодёжь"

Впервые о Алесе Кафельниковой заговорили в 2001 году, после громкого бракоразводного процесса её родителей. В результате, Кафельников отсудил у бывшей жены их общую дочь.

Алеся родилась в Москве и посещала столичную школу, но затем перебралась в Англию и продолжила обучение там. Ещё в подростковом возрасте девушка начала делать первые шаги в модельном бизнесе.

Кафельникова является яркой представительницей российской "золотой молодёжи" и с юных лет вращается в обществе московской элиты. В 17 лет девушка заключила контракт с Elite и благодаря этому попала на страницы престижного итальянского издания Vouge и российского Tatler, а также принимала участие в закрытых показах для Louis Vuitton и Aldo Coppol.

В 2017 году девушка начала встречаться с рэпером Глебом Голубиным, больше известным как Pharaoh. Их отношения продлились около года, а затем пара рассталась. По слухам, именно это расставание сильно отразилось на здоровье и поведении Кафельниковой.

"Он попросил меня собрать вещи и уехать. Я пошла в ванную и разрезала руку до кости. Дальше помню вспышками: скорая, родители Глеба, мне зашивают руку без анестезии, а я кайфую", - рассказывала Алеся в интервью журналу Tatler.

После этого не прошло ни дня, чтобы Алеся не употребляла наркотики. Тогда же у неё случилась передозировка.

"Я очнулась дома: в руке торчала капельница. Меня еле откачали, изо рта шла пена. Мне было всё равно, жить не хотелось".

Девушка начала употреблять наркотики, ей диагностировали психоз и биполярное расстройство, а отец Алеси заставил дочь лечь в реабилитационный центр. После этого в отношениях дочери и отца также пошла трещина.

Алеся Кафельникова становилась участницей скандалов и до этого. В сети без особых проблем можно найти её эротические фотографии, снимки с косяком марихуаны или видео, на котором девушка ведёт автомобиль с бутылкой алкоголя в руках. За всё это приходилось отдуваться её отцу.

Кафельникова считает, что свою модельную карьеру она сделала без помощи знаменитого папы, который не вкладывал в неё денег и был против, чтобы она стала манекенщицей. Единственная помощь отца, по словам девушки, состояла в известной фамилии.