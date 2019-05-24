Пт, 24.05.2019
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Передозировка, попытка суицида, алкоголь: Алеся Кафельникова - московская "золотая молодёжь"
Instagram недели

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Алеся Кафельникова

ФОТО: instagram.com/kafelnikova_a

20-летняя Алеся Кафельникова является дочерью прославленного российского теннисиста Евгения Кафельникова и Марии Тишковой. В последние годы в СМИ всё чаще появляются сводки именно о дочери знаменитого теннисиста, хотя и отец старается не отставать.

Впервые о Алесе Кафельниковой заговорили в 2001 году, после громкого бракоразводного процесса её родителей. В результате, Кафельников отсудил у бывшей жены их общую дочь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В надежных руках 👌🏻 @yevgenykafelnikov ❤️❤️❤️ #Daddy #family

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Алеся родилась в Москве и посещала столичную школу, но затем перебралась в Англию и продолжила обучение там. Ещё в подростковом возрасте девушка начала делать первые шаги в модельном бизнесе.

Кафельникова является яркой представительницей российской "золотой молодёжи" и с юных лет вращается в обществе московской элиты. В 17 лет девушка заключила контракт с Elite и благодаря этому попала на страницы престижного итальянского издания Vouge и российского Tatler, а также принимала участие в закрытых показах для Louis Vuitton и Aldo Coppol.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В 2017 году девушка начала встречаться с рэпером Глебом Голубиным, больше известным как Pharaoh. Их отношения продлились около года, а затем пара рассталась. По слухам, именно это расставание сильно отразилось на здоровье и поведении Кафельниковой.

"Он попросил меня собрать вещи и уехать. Я пошла в ванную и разрезала руку до кости. Дальше помню вспышками: скорая, родители Глеба, мне зашивают руку без анестезии, а я кайфую", - рассказывала Алеся в интервью журналу Tatler.

После этого не прошло ни дня, чтобы Алеся не употребляла наркотики. Тогда же у неё случилась передозировка.

"Я очнулась дома: в руке торчала капельница. Меня еле откачали, изо рта шла пена. Мне было всё равно, жить не хотелось".

Девушка начала употреблять наркотики, ей диагностировали психоз и биполярное расстройство, а отец Алеси заставил дочь лечь в реабилитационный центр. После этого в отношениях дочери и отца также пошла трещина.

Алеся Кафельникова становилась участницей скандалов и до этого. В сети без особых проблем можно найти её эротические фотографии, снимки с косяком марихуаны или видео, на котором девушка ведёт автомобиль с бутылкой алкоголя в руках. За всё это приходилось отдуваться её отцу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ph: @ylebedeva Style: @stacy.blaze MUA: @annareitermakeup dead inside but still that bitch

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Кафельникова считает, что свою модельную карьеру она сделала без помощи знаменитого папы, который не вкладывал в неё денег и был против, чтобы она стала манекенщицей. Единственная помощь отца, по словам девушки, состояла в известной фамилии.

В начале 2019 года девушка несколько месяцев выкладывала фотографии с Бали, а в последнее время грузит снимки из Китая. Дочь и отец редко комментируют их отношения. Ходят слухи, что они и вовсе не общаются, а в одном из интервью Кафельников заявил, что у него даже нет номера телефона дочери.

Похоже, что возвращаться в Россию Алеся Кафельникова не намерена. Несколько лет назад в своём Instagram девушка опубликовала видео, в котором призналась, что ненавидит Россию, потому что в её родной стране про неё только сплетничают. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

some nights you dance with tears in your eyes

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🌿

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I ain't a spice girl, but I got that flava 🌶

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What you know about me on a backstage ? Ph: @ylebedeva

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Falling into your ocean eyes ph @zhenusie muah @anyaahmatova style @nadyasvetlova

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Mama ganja @jointhecool #anastasiyalazurenko

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Soul Full, so don't touch it....💔

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Spa day 💆🏼‍♀️ Thank you @moskvichkabbb

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SelFish

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Stay real even when they ain't

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