Алексей Иванов у Дудя: видеть 90-е как национальную катастрофу - ошибка перед историей

"Если я вспоминаю себя, то это очень некомфортное время. Время даже драматическое. Я в 90-е учился в университете на искусствоведческом факультете, изучал Рембрандта и Ван Гога. Зарабатывал тем, что водил в походы трудных подростков - всякую шпану и мелких воришек. Мне было странно: для чего я изучаю Рембрандта и Ван-Гога? Чтобы водить их (детей - прим.ред) в походы и обслуживать?... Так была устроена вся жизнь. Для чего все нужно? Для того, чтобы малообразованные люди с криминальными наклонностями были во главе всего. Но это, тем не менее, оценка с точки зрения отдельного частного человека", - заявил сценарист.