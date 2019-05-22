Алексей Иванов у Дудя: видеть 90-е как национальную катастрофу - ошибка перед историей
Восприятие периода 90-х годов как национальной катастрофы России является ошибкой перед историей. Такое мнение выразил российский писатель и сценарист Алексей Иванов в новом выпуске YouTube-шоу "вДудь".
Ведущий программы Юрий Дудь спросил у Иванова, что тот думает о периоде 90-х годов в России.
"90-е - кайф или отстой?", - задал вопрос Дудь
Писатель заявил, что все зависит от того, с какой точки зрения смотреть на этот отрезок в истории государства.
"Если я вспоминаю себя, то это очень некомфортное время. Время даже драматическое. Я в 90-е учился в университете на искусствоведческом факультете, изучал Рембрандта и Ван Гога. Зарабатывал тем, что водил в походы трудных подростков - всякую шпану и мелких воришек. Мне было странно: для чего я изучаю Рембрандта и Ван-Гога? Чтобы водить их (детей - прим.ред) в походы и обслуживать?... Так была устроена вся жизнь. Для чего все нужно? Для того, чтобы малообразованные люди с криминальными наклонностями были во главе всего. Но это, тем не менее, оценка с точки зрения отдельного частного человека", - заявил сценарист.
Однако, если посмотреть на период 90-х годов в России с более глобальной точки зрения, это время было ключевым в формировании институтов частной собственности и выборов, считает Иванов.
"Можно приподняться над собой и окажется, что 90-е - более сложное время, чем просто обнищание, катастрофы и так далее. Все таки, 90-е - это время создания институтов, очень важных для нынешней России, без которых мы не можем представить современную жизнь. Институт частной собственности и институт выборов. Разумеется, они работают плохо, криво, сикось-накось, но они есть и они легитимны в сознании общества. Они были созданы в 90-е. В 90-е главной задачей государства было создать эти институты, а не обеспечить благополучие народа. Как ни странно, Россия с этой с задачей справилась", - указал он.
Писатель отметил, что период 90-х годов в истории России не стоит воспринимать как национа
"В 90-е был мощнейший созедательный тренд и, когда мы видим только одну национальную катастрофу и не видим то, что было реально сделано - это большая ошибка перед историей", - подчкеркнул Иванов.
В 2017 году Алексей Иванов стал лауреатом премии Правительства России в области культуры. Он также является обладателем ряда других литературных премий.
Писатель стал известен благодаря своим книгам об Урале, а также благодаря роману "Географ глобус пропил". По мотивам этого произведения был снят фильм.