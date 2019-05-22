Количество членов совета FKTK планируется уменьшить с пяти до трех

Поправки готовятся для рассмотрения в Сейме во втором чтении. Всего комиссия получила 40 предложений, но все они в среду рассмотрены не были.

С предложением уменьшить количество членов совета FKTK выступил депутат Марис Кучинскис (СЗК). По его мнению, при менее многочисленной команде можно достичь лучших результатов и уменьшится риск политического влияния.

Атис Закатистов (KPV LV) указал на риск концентрации власти и связанный с ним произвол начальника.

Сами представители FKTK полагают, что нужно сохранить совет в составе пяти человек, так как учреждение решает множество вопросов.