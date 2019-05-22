Количество членов совета FKTK планируется уменьшить с пяти до трех

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма предлагает поправки к закону о Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK), предусматривающие, что количество членов совета FKTK будет уменьшено с пяти до трех.
Поправки готовятся для рассмотрения в Сейме во втором чтении. Всего комиссия получила 40 предложений, но все они в среду рассмотрены не были.
С предложением уменьшить количество членов совета FKTK выступил депутат Марис Кучинскис (СЗК). По его мнению, при менее многочисленной команде можно достичь лучших результатов и уменьшится риск политического влияния.
Атис Закатистов (KPV LV) указал на риск концентрации власти и связанный с ним произвол начальника.
Сами представители FKTK полагают, что нужно сохранить совет в составе пяти человек, так как учреждение решает множество вопросов.
Депутаты договорились также, что выбираться в конкурсном порядке и назначаться Сеймом по рекомендации правительства будет только председатель FKTK, а остальных двух членов совета назначает председатель. Сейчас предусмотрено, что Сейм назначает всех членов совета.