Суд начал дело об отстранении Ушакова от должности мэра Риги

В суде сообщили, что дата рассмотрения дела еще не известна. Дата определится после получения объяснений Министерства охраны среды и регионального развития при подготовке дела к рассмотрению.

Как сообщалось ранее, 5 апреля Юрис Пуце издал распоряжение об отстранении Ушакова от должности председателя Рижской думы. В документе перечислены многочисленные нарушения Ушакова в качестве мэра Риги и представителя держателя акций капитала государственного Rīgas satiksme.

Ушаков публично заявил, что считает поступок Пуце политическим и уверен, что все претензии к нему удастся опровергнуть в суде.

Кроме того, Ушаков просит суд оценить уголовную ответственность Пуце в этом вопросе. В ходе пресс-конференции он объяснил, что вместе с адвокатами Виктором Тихоновым и Гатисом Гайлумсом не только подготовил заявление об оспаривании решения Пуце, но и подал суду частный иск с просьбой оценить, не злоупотребил ли Пуце своим должностным положением.

Ушаков напомнил, что Пуце вменил ему в вину отсутствие увеличения основного капитала Rīgas satiksme. "Мы нашли стенограммы заседаний думы, где сам Пуце участвовал как депутат. Значит, он прекрасно знал, что в этом случае речь идет только о вложении в собственный капитал, а не в основной капитал. Став министром, Пуце использует служебное положение и указывает на совершенно другие вещи, чем год назад, когда он был депутатом думы", - пояснил Ушаков суть своего иска.

Кроме того, он указал, что в распоряжении имеются грубые нарушения, и ясно, что решение было политическим.

По словам бывшего мэра Риги, в поданном суду иске оспаривается распоряжение Пуце и опровергаются все вменяемые Ушакову нарушения.