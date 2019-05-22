Ее Величество королева Елизавета II в продуктовом магазине!

93-летняя монархиня в светло-изумрудном пальто и шляпке в тон была запечатлена во время посещения супермаркета сети Sainsbury, которая по сей день пользуется большой популярностью у жителей британской столицы.

На самом деле это так называемый pop-up (недолговечный) магазинчик Sainsbury - копия первой торговой точки известной сети, которая была открыта в далеком 1869 году. Тогда там можно было купить только яйца, масло и молоко.