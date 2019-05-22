Ср, 22.05.2019
Сила рождается, когда вы твердо стоите против всех ветров, либо погибая, либо выживая. Очень просто. Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга

Ее Величество королева Елизавета II в продуктовом магазине!
Что, интересно, она там купила?

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: Reuters/ScanPix

Ее Величество королева Елизавета II сегодня приняла нетипичное приглашение посетить продуктовый магазин Sainsbury в центре Лондона.

93-летняя монархиня в светло-изумрудном пальто и шляпке в тон была запечатлена во время посещения супермаркета сети Sainsbury, которая по сей день пользуется большой популярностью у жителей британской столицы.

ФОТО: Reuters/ScanPix

На самом деле это так называемый pop-up (недолговечный) магазинчик Sainsbury - копия первой торговой точки известной сети, которая была открыта в далеком 1869 году. Тогда там можно было купить только яйца, масло и молоко.

Это было время правления прабабушки Елизаветы II королевы Виктории.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ