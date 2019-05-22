Королевский стиль садовой вечеринки в Букингемском дворце

Ежегодно на территории возле Букингемского дворца проходят садовые вечеринки, на которые приглашаются избранные подданные Соединенного Королевства за особые заслуги перед страной. Тысячи удостоившихся этой чести гостей имеют возможность лично пообщаться с членами монаршей семьи. На этот раз их встречали сама королева Елизавета II и герцоги Кембриджские. Смотрите, какие наряды они выбрали по такому поводу.