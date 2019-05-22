Королевский стиль садовой вечеринки в Букингемском дворце
Ежегодно на территории возле Букингемского дворца проходят садовые вечеринки, на которые приглашаются избранные подданные Соединенного Королевства за особые заслуги перед страной. Тысячи удостоившихся этой чести гостей имеют возможность лично пообщаться с членами монаршей семьи. На этот раз их встречали сама королева Елизавета II и герцоги Кембриджские. Смотрите, какие наряды они выбрали по такому поводу.
Королева Великобитании была одета в светло-голубое пальто Stuart Parvin, из-под которого виднелось платье с цветочным принтом, и шляпку в тон, декорированную розовыми цветами, от Rachel Trevor Morgan. На ногах - любимые туфли на устойчивом каблуке, в руках - черная сумочка.
День выдался солнечный, а потому Ее Величество надела солнцезащитные очки и при этом предусмотрительно взяла с собой еще и прозрачный зонтик-трость.
Из украшений на ней были серьги и ожерелье из жемчуга, а также брошь в виде снежинки.
Кейт Миддлтон, как отмечает Daily Mail,
выглядела настоящей английской розой в нежно-розовом платье-пальто своего любимого бренда Alexander McQueen и эффектной шляпке того же оттенка.
Свой образ герцогиня Кембриджская дополнила нюдовыми лодочками и клатчем, а также роскошными жемчужными серьгами, принадлежавшими некогда принцессе Диане.
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