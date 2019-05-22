Озолс может стать начальником ЦСУ

Он рассказал, что Минэкономики и комиссия представителей предпринимательских организаций провели оценку работы директора LIAA и признали ее хорошей, но нуждающейся в улучшениях. Тем не менее Минэкономики решило не продлевать трудовых отношений с Озолсом, срок полномочий которого истекает в ноябре. Озолс руководил LIAA 15 лет, и работу учреждения надо "освежить", сказал Немиро.

Говоря о желании Озолса оспорить решение о своем увольнении, Немиро заявил, что решение быль принято юридически корректно, но обратиться в суд имеет право каждый человек.

"Озолс опытный, энергичный, он пригодился бы в госуправлении. Среди подведомственных Минэкономики учреждений он мог бы возглавить ЦСУ, нынешний руководитель которого, возможно, уйдет на заслуженный отдых", - сказал Немиро. Конкретное решение о переводе Озолса в ЦСУ пока не принято, добавил министр.

ЦСУ возглавляет в настоящий момент Айя Жигуре.

Министр отрицал, что на должность директора LIAA будет назначен бывший работник учреждения, заместитель госсекретаря министерства Раймонд Алексенко. Министр сказал, что на должность главы LIAA будет проведен конкурс.