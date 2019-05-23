Мерзликин: С верой и латвийским упорством мы однажды выиграем медали

Сборная Латвии была близка к победе в каждом матче на чемпионате мира по хоккею, поэтому есть удовлетворение игрой команды, а турнир укрепил уверенность в собственных силах. Такие мысли выразил вратарь сборной Элвис Мерзликин в интервью с TVNET.
Сборная Латвии на чемпионате мира в Словакии провела семь матчей, в которых одержала три победы. Латвийские хоккеисты провели хорошие матчи против таких хоккейных держав как Россия, Швеция, Чехия и Швейцария. К сожеланию, в каждом из этих матчей чего-то не хватило.
Латвии не удалось повторить прошлогодний результат и выйти в четвертьфинал. Подопечные Боба Хартли завершили турнир на 10-м месте. Вратарь латвийской сборной Элвис Мерзликин выразил удовлетворение тем, что команда боролась за победу в каждой игре независимо от соперника.
"Команда боролась. Мы были близки к победе в каждом матче. Ещё 10 лет назад сборная Латвии боролась за то, чтобы остаться в элитном дивизионе, а сейчас сражаемся за 1/4 финала. Это огромный шаг вперёд", - сказал Мерзликин по возвращении домой.
"Медали - это цель. Я в это верю. Конечно, я не хочу говорить в течении скольки лет мы сможем достичь эту цель. С верой и латвийским упорством мы однажды выиграем медали, и это станет уникальным достижением для нашей маленькой страны".
25-летний хоккеист 10 предыдущих лет провёл в Швейцарии. В этом сезоне он попрощался с командой "Лугано" и отправился покорять НХЛ. Ожидается, что в следующем сезоне Мерзликин дебютирует в составе команды "Коламбус Блю Джекетс".
"В ближайшие дни никто обо мне ничего не услышит. Я выключу телефон, чтобы отдохнуть. Затем я поеду в Швейцарию, что у себя дома в Лугано начать подготовку к новому сезону, а в августе отправлюсь в США", - рассказал о планах латвийский вратарь.
В феврале 2018 года Мерзликин рассказывал, что его цель - в течении двух лет попасть в НХЛ. Сейчас он находится очень близко, чтобы реализовать эту цель.
"Я остановил этот поезд, но теперь мне нужно попасть внутрь. Всё зависит только от меня. Хочу сам себе доказать, на что я способен", - говорит вратарь.
Отедльные слова благодарности Элвис хотел выразить своей маме, которая ростила его с братом самостоятельно. Элвис потеряла отца, когда ему было три года.
"Большое спасибо маме за борьбу с трудностями, которые были в нашей жизни. Она для меня самый сильный человек, которого я очень люблю. Она всегда меня поддерживала и мотивировала, когда это было необходимо, потому что отца не было рядом. Хочу сделать маму ещё более гордой, потому что я ещё многого не добился. Это всего лишь один шаг вперёд".
Мерзликин является одним из самых любимых хоккеистов сборной среди латвийских фанатов. На плакатах болельщиков часто можно встретить надпись Elvis Rockstar.
"Мне очень приятно! Это мне необходимо, особенно на льду, когда благодаря фанатам открывается второе дыхание. Большое спасибо за это! Если я могу сделать детей счастливыми, то почему нет. Главное, чтобы люди улыбались".