Мерзликин: С верой и латвийским упорством мы однажды выиграем медали

Сборная Латвии на чемпионате мира в Словакии провела семь матчей, в которых одержала три победы. Латвийские хоккеисты провели хорошие матчи против таких хоккейных держав как Россия, Швеция, Чехия и Швейцария. К сожеланию, в каждом из этих матчей чего-то не хватило.

Латвии не удалось повторить прошлогодний результат и выйти в четвертьфинал. Подопечные Боба Хартли завершили турнир на 10-м месте. Вратарь латвийской сборной Элвис Мерзликин выразил удовлетворение тем, что команда боролась за победу в каждой игре независимо от соперника.

"Команда боролась. Мы были близки к победе в каждом матче. Ещё 10 лет назад сборная Латвии боролась за то, чтобы остаться в элитном дивизионе, а сейчас сражаемся за 1/4 финала. Это огромный шаг вперёд", - сказал Мерзликин по возвращении домой.

"Медали - это цель. Я в это верю. Конечно, я не хочу говорить в течении скольки лет мы сможем достичь эту цель. С верой и латвийским упорством мы однажды выиграем медали, и это станет уникальным достижением для нашей маленькой страны".

25-летний хоккеист 10 предыдущих лет провёл в Швейцарии. В этом сезоне он попрощался с командой "Лугано" и отправился покорять НХЛ. Ожидается, что в следующем сезоне Мерзликин дебютирует в составе команды "Коламбус Блю Джекетс".

"В ближайшие дни никто обо мне ничего не услышит. Я выключу телефон, чтобы отдохнуть. Затем я поеду в Швейцарию, что у себя дома в Лугано начать подготовку к новому сезону, а в августе отправлюсь в США", - рассказал о планах латвийский вратарь.

В феврале 2018 года Мерзликин рассказывал, что его цель - в течении двух лет попасть в НХЛ. Сейчас он находится очень близко, чтобы реализовать эту цель.

"Я остановил этот поезд, но теперь мне нужно попасть внутрь. Всё зависит только от меня. Хочу сам себе доказать, на что я способен", - говорит вратарь.

Отедльные слова благодарности Элвис хотел выразить своей маме, которая ростила его с братом самостоятельно. Элвис потеряла отца, когда ему было три года.

"Большое спасибо маме за борьбу с трудностями, которые были в нашей жизни. Она для меня самый сильный человек, которого я очень люблю. Она всегда меня поддерживала и мотивировала, когда это было необходимо, потому что отца не было рядом. Хочу сделать маму ещё более гордой, потому что я ещё многого не добился. Это всего лишь один шаг вперёд".

Мерзликин является одним из самых любимых хоккеистов сборной среди латвийских фанатов. На плакатах болельщиков часто можно встретить надпись Elvis Rockstar.