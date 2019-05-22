Возможно, убийца - женщина: полиция раскрыла убийство десятилетней давности

Так, 30 августа 2009 года в своей квартире в Огре убитой была найдена женщина 1954 года рождения. Ее несколько раз ударили ножом в тело и молотком по голове.

В ходе предварительного следствия и оперативных розыскных мероприятий сразу подозреваемых выяснить не удалось, но сотрудники полиции почти десять лет продолжали исследовать нюансы этого преступления, провели досудебное расследование большого объема. Были допрошены свидетели, назначены несколько экспертиз, были проведены и другие необходимые процессуальные и следственные действия.

"Ни одно убийство, совершенное несколько лет назад и пока что не раскрытое, не забыто!", - указал начальник управления Криминальной полиции Рижского региона Андрей Созинов.

Сейчас полицейские выяснили, что преступление, возможно, совершила коллега погибшей - женщина 1979 года рождения вместе со своим сожителем, который на момент раскрытия преступления уже был мертв.

16 апреля подозреваемая женщина была задержана.

Мотивы преступления все еще выясняются, однако соглано нынешней информации, имеющейся в распоряжении полиции, убийство было совершено на почве личной ненависти.