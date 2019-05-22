Ректор RSU призвал находящихся в "мешках ЧК" коллег публично рассказать обо всем

Кроме того, ректор указал, что у каждого из этих людей есть возможность обратиться в суд Латвии, чтобы доказать, что сотрудничества с КГБ не было.

Во вторник, 21 мая, Сенат RSU единогласно решил, что профессор Гунтис Бахс не будет отстранен от должности проректора университета до решения суда о его сотрудничестве или несотрудничестве с КГБ. Это связано с тем, что Бахс публично выступил со своим рассказом о том, как его имя могло попасть в картотеку агентуры КГБ.

Петерсонс указал, что RSU - открытый и основанный на европейских ценностях вуз, который защищает свободу слова и уважительно относится к правам любого индивида, поддерживая презумпцию невиновности, добавив, что именно поэтому выступать со своим рассказом или решать вопрос судебным путем - это вопрос совести и свободный выбор каждого.

"Такое судебное решение или открытый рассказ - единственный путь, чтобы попытаться понять прошлое, чтобы яснее понять нашу мораль сегодня. Это необходимо и ради правды по отношению к тем, кто выбрал не сотрудничать с КГБ, и поэтому пережил направленные против себя репрессии", - пояснил свое мнение ректор RSU.

По его словам, история Латвии полна противоречий, поэтому только сильная нация и сильный вуз могут говорить о своем прошлом открытым языком, способны оценить свое прошлое и с негативных сторон.

"RSU - интеллектуальная и академическая платформа для свободного и открытого разговора об истории Латвии, понимающая ее многогранность, а не только "черное или белое"", - указал ректор.

Ранее профессор RSU Санта Пурвиня в Facebook разместила найденную в "мешках ЧК" карточку Бахса, отметив, что не только у нее, но и у ее коллег и студентов в связи с документом появилось "чувство стыда". Пурвиня выразила непонимание, почему Бахс ранее не говорил о своей связи с КГБ.

Вскоре после этого Пурвиня была вызвана в комиссию по этике RSU в связи с заявлением Бахса о размещенном в Facebook содержании и его соответствии кодеску этики. Сама Пурвиня публично указала, что не понимает причину созыва комиссии.

Пурвиня указала, что размещенная в соцсети карточка публично доступна любому гражданину, также она дала понять, что подобные действия комиссии по этике RSU она считает ограничением свободы слова и демократии.