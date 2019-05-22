Собранные 68 190 евро пожертвований помогут открыть новую школу Докторов-клоунов и продолжить работу в больницах

В течение двух месяцев у всех желающих была возможность участвовать в акции и поддержать работу Докторов-клоунов, внося свои пожертвования в ящички в магазинах сети Rimi Latvia, приобретая продукты марки Rasēns, делая перечисления на благотворительный счет организации или позвонив по телефону.

В этом году первый раз появился и новый вариант оказания поддержки - приобрести за пожертвование красный клоунский нос в магазинах Rimi по всей Латвии.

Во время акции активно участвовавшие клиенты Rimi пожертвовали 21 637,06 евро. Также в магазинах сети Rimi были приобретены 11 660 красных клоунских носов, вся сумма пожертвований от которых - 23 203,40 евро - будет направлена на поддержку работы Докторов-клоунов. От приобретения продуктов марки Rasēns были собраны пожертвования на сумму 19 464,81 евро, а пожертвования на благотворительный номер счета и телефон составили 3 885 евро.

ФОТО: пресс-фото

Одним из ярких событий акции стал флешмоб, в котором могли принять участия все, кто верит в необходимость работы Докторов-клоунов. Огромное количество людей по всей Латвии надели красные клоунские носы, фотографировались и делились своими снимками в социальных сетях, присылали искренние пожелания и слова поддержки. Это позволило еще раз убедиться в том, что работа Докторов-клоунов все больше и больше признается в обществе.

Свою поддержку Докторам-клоунам высказали многие известные люди - актеры, спортсмены, журналисты, ведущие ТВ-программ, музыканты - в их числе Карлис Казакс, Наурис Брикманис, Элмарс Таннинс, Олег Сорокин, Янис Гесте, Каспарс Озолиньш, Томс Гревиньш, Дагмара Леганте, Лига Зелге, Горанс Гора, Динара Рудане, Яков Рафальсон, Вероника Плотникова и многие другие.

"Доктора-клоуны уже шесть лет приносят тепло и улыбки маленьким пациентам, их родителям и медицинскому персоналу в больницах по всей Латвии.

За это время обучение прошли более 40 Докторов-клоунов, но мы все еще видим, что этого недостаточно, особенно в региональных больницах,

поэтому мы крайне признательны всем, кто внес свои пожертвования во время акции. Во время флешмоба мы видели фотографии в красных носах и теплые слова от людей всех возрастов и профессий, чувствовали внимание к работе Докторов-клоунов, понимание, что существуем мы только благодаря общественным пожертвованиям. Это дает нам столько сил и энергии, чтобы продолжать работать и открыть новую школу Докторов-клоунов", - с радостью говорит руководитель организации "Др. Клоун" Марианна Миловска.

ФОТО: пресс-фото

Собранные во время акции пожертвования не только дают возможность Докторам-клоунам продолжить свою работу в больницах по всей Латвии, помогая маленьким пациентам и их родителям в сложные моменты жизни, но и открыть новую школу и привлечь новых потенциальных участников для работы в программе медицинской клоунады.

Не первый год благотворительную акцию Докторов-клоунов поддерживает и Латвийское телевидение.

"Доктора-клоуны за это время стали сильной командой, с узнаваемым именем - они помогают и маленьким пациентам, и их родителям, и, конечно же, медицинскому персоналу.

Мы рады, что Латвийское телевидение стало частью этого прекрасного и важного проекта", - считает член правления LTV Иварс Приеде.