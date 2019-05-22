"Мы ждали пятерых!": опубликованы фото первых польских шестерняшек

"Задумайтесь только: мы все готовились ранним утром поприветствовать в этом мире пятерых маленьких граждан", - рассказала агентству Reuters руководитель отдела Неонатологической клиники Краковского университета Ричард Лаутернбах.

"Они рождались один за другим, пока все пять кроваток не оказались занятыми. И тогда вдруг оказалось, что в очереди ждет еще один".

Шестерняшки родились на 29-й неделе в "удивительно хорошем" состоянии, что для такой беременности довольно редкое явление. Однако, как у преждевременно рожденных малышей, у них не до конца развились дыхательная и центральная нервная система.

Малыши смогут отправиться домой, когда вырастут примерно до двух - двух с половиной месяцев.

"Мы готовили дом, думая о пяти детях. Сейчас придется немного переделать", - сказал мать Клаудия Марзес.

Родители шестерняшкам - двум мальчикам и четырем девочкам - дали имена Филипп, Тимон, Хофия, Кая, Нела и Мальвина.