В начале года менее 450 евро на руки получали 29% работников

В том числе 122 тыс. или 15,3% работников в первом квартале 2019 года получали минимальную или еще меньшую зарплату, что на 5,2 процентных пункта меньше, чем год назад, когда такую зарплату получали 20,5% работников.

В регионах наибольший удельный вес получателей маленьких зарплат был в Латгале, где 26,1% работников получали минимальную зарплату или еще меньше.

В свою очередь 34,8% (в первом квартале 2018 года - 33,7%) работников на основном рабочем месте получали 450,01-700 евро нетто, 26,4% (22,6%) работников получали зарплату в размере 700,01-1400 евро, а заработную плату от 1400,01 в месяц получали 4,4% работников (по сравнению с 4,3% в прошлом году).

Данные ЦСУ также показывают, что в первом квартале 2019 года заработная плата не была насчитана (в связи с отпуском за свой счет, беременностью и т.д.) или была насчитана, но не была выплачена 2,8% работников (год назад - 1,6%).

При этом 2,6% (2,9%) трудящихся отказались разглашать размер своей заработной платы.