Надо ли есть за двоих? Известные в обществе мамочки рассказали о своем питании во время беременности

Оно же (тело) не попросит жирное блюдо во фритюре, а захочет, чтобы я покормила его чем-то лучше и качественнее. Да, я слежу за тем, что ем. Во время первой беременности я строго соблюдала все рекомендации, это и была самая большая проблема - не думать сердцем, а исключительно головой.

Я не ем мягкие сыры, потому что в них та же самая бактерия, что и в сырой рыбе. Также строго исключила из рациона продукты быстрого приготовления, но все равно была почти на 10 кг тяжелее.

Все же в голове. Я не говорю, что в эту беременность ела бургеры или мягкий сыр, но я себя не корила и так сильно не ограничивала, употребляла нормальную, сбалансированную и полноценную пищу.

Если в какой-то момент захотелось бургер, не думала о том, что это самое плохое, что можно съесть. Хуже шесть месяцев мучаться и потом три месяца без остановки срываться.

Надо находиться на одной волне со своим телом и думать соответственно.

Во время первой беременности мне очень не хватало пива. Был момент, когда очень хотелось выпить пива, потому что нет такого безалкогольного напитка, который юы так хорошо утолял жажду. Тогда мне доктор и сказала: "Успокойся уже, выпей ты это маленькое пиво и расслабься, а не ищи каждый раз альтернативы!".

В этот раз ничего конкретного мне и не хотелось. Единственное, что я стараюсь соблюдать месяц до родов - употреблять меньше коровьего молока. Я не вычеркнула полностью его из рациона,

просто мой первый опыт был с Гриетой и ее непереносимостью коровьего молока и белка - поэтому в этот раз я решила ограничить его употребление.

Я также не ела никакое мороженое с маринованным огурцом, не будила Каспара ночью и не просила его принести мне яблоко или апельсин.

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ФОТО: Ieva Lūka / LETA

"На самом деле я ничего не меняла в питании ни до рождения ребенка, ни после. Ела все, что сердце только пожелает.

Конечно, старалась не увлекаться неполезной пищей, но время от времени могла себе и что-то подобное позволить. Дополнительно пила витамины для беременных.

В ожидании малыша очень много ела вишни, клубники, а также фруктов, которые мне нравятся и которых очень хотелось. Однако в общем особых желаний во время моей беременности у меня не было.

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