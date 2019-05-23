Надо ли есть за двоих? Известные в обществе мамочки рассказали о своем питании во время беременности
Беременность в жизни женщины - особенное время, и вместе с ним, кроме прочего, приходит еще и особый аппетит. Существует немало мифов и мнений насчет того, что же следует есть беременной женщине и в каких количествах. Однако сколько будущих мамочек - столько и мнений относительно меню во время вынашивания ребенка. Чтобы доказать, что этот период в жизни каждой женщины уникален, портал Apollo связался с пятью будущими и молодыми мамочками, которые поделились своим опытом.
Аккордеонистка Ксения Сидорова, которая на данный момент находится в ожидани своего первенца
"Сейчас я на последнем месяце беременности, уже совсем скоро встретимся с малышом! Мы с мужем его очень ждем!
Могу сказать, что начало беременности было самым тяжелым, потому что я продолжала много путешествовать, включая большие туры в Австралию и США. Поначалу потеряла немного в весе, потому что чувствовала себя нехорошо, была тошнота и могла есть только хлеб или крекеры, и то очень мало.
Как и всем беременным, нужно было отказаться от сырой рыбы, мяса (в том числе и прошутто, которое мне очень нравится, и в Испании его можно найти на каждом углу), также сдерживать свою любовь к кофе -
сейчас не больше двух чашек в день (и если пью, то с кофеином, потому что в кофе без кофеина при производстве добавляют многие другие вещи, которые еще более вредны).
В рацион стараюсь включать по возможности больше овощей и фруктов, а также молочных продуктов (стоит отметить - никаких обезжиренных!)
Пару раз позволила себе очень маленький бокал вина. Стараюсь насладиться этим временем, однако слежу за суточным количеством потребляемых калорий, занимаюсь в тренажерном зале 3-4 раза в неделю, обязательно много хожу и стараюсь проводить больше времени на свежем воздухе. Недавно были с мужем "в медовом месяце в честь малыша" - два дня провели в море на моторной лодке.
Конечно, хочется есть в больших количествах, но думаю, что
желание вернуться к своему нормальному ритму жизни и восстановить фигуру после родов будет еще сильнее, поэтому слушаюсь своих врачей и стараюсь не есть за двоих".
Возлюбленная баскетболиста Айгара Шкеле Беате Катрина Зелтиня, которая не так давно подарила ему сына
"Во время беременности у меня немного изменились вкусовые ощущения - были некоторые продукты, которые больше не казались аппетитными, но специально ничего в своем рационе я сильно не меняла. Единственное, чем я дополнила свое меню, это витамины для беременных, а также старалась есть больше продуктов, содержащих железо, потому что все мои его запасы отбирал сыночек.
Казалось, что до беременности я в жизни не ела столько мороженого, сколько съела за эти девять месяцев, кроме того, во время последнего триместра очень хотелось кондитерских изделий.
Я их ела, но соблюдая меру, потому что в последние месяцы вес прибавляется значительно быстрее, и мне не хотелось рисковать здоровым весом малыша, перекармливая его.
До беременности по вечерам ела рисовые галеты со специями, но в первом триместре это была единственная вещь, вызывавшая легкий токсикоз, поэтому пришлось отказаться от своего любимого лакомства.
В начале беременности были дни, когда мой парень смеялся, что я съедаю столько же, сколько он, и даже больше, но я бы сказала, что просто начала есть нормальными порциями, потому что чувствовала, что организм тратит свои резервы, и моя задача - их поплнять дополнительно. Но, на мой взгляд, я точно не ела за двоих, это миф.
Все девять месяцев слушала, что мне говорит мое тело, и ела то, чего ему хотелось, вне зависимости от того, сколько времени. Это было очень особенное время -
хотела насладиться всем по полной, в том числе и удовлетворить страсть к лакомствам. Отдыхала, набиралась сил, готовилась к новой жизни и не запрещала себе и какой-нибудь десертик... Или даже два!
И еще могу добавить, что тело каждоый женщины индивидуально, и каждая женщина чувствует, что ей необходимо и что самое лучшее для нее - для того, чтобы она чувствовала себя хорошо.
Коррекции в рацион мне нужно было ввести после рождения сына, возможно, поэтому во время беременности тело мне почти ничего не запрещало.
Ведущая телеканала LNT Рута Двинска, которая воспитывает двух дочек - родившуюся в августе 2017-го Гриету и появившуюся в ночь на 9 мая этого года Дору
"В этом плане моя первая и вторая беременности очень отличаются, потому что во время первой я работала, и приемы пищи в течение дня не были особо спланированными и обдуманными.
Поняла я это только тогда, когда, будучи беременной во второй раз, большую часть времени проводила дома в декретном отпуске и, соответственно, имела возможность питаться правильнее
- готовить самой себе еду, используя полезные продукты. И эту разницу между двумя моими беременностями можно заметить по моему внешнему виду, потому что с первым малышом я поправилась гораздо значительнее, чем сейчас.
По большому счету в эту беременность мое питание сильно не изменилось, и не было какого-то особенного желания съесть определенный продукт. А вот когда вынашивала первого ребенка, очень хотелось сладкого.
Я в принципе никогда в жизни не ела сладости, мне они сами по себе особо и не нравились - до того момента, пока я не забеременела первой дочкой. Тогда я вдруг начала есть шоколад, что стало мега-неожиданностью для меня самой.
Сейчас эта тяга уже не настолько выраженная. Да, я продолжаю есть больше сладостей, чем до двух беременностей, однако делаю это обдуманно. Единственное, чего мне очень хотелость - это сочных фруктов - таких, когда сок течет по подбородку!
Если слушать свое тело и во всем держаться в пределах разумного, то тело само попросит нормального сбалансированного питания и даст об этом знать.
Оно же (тело) не попросит жирное блюдо во фритюре, а захочет, чтобы я покормила его чем-то лучше и качественнее. Да, я слежу за тем, что ем. Во время первой беременности я строго соблюдала все рекомендации, это и была самая большая проблема - не думать сердцем, а исключительно головой.
Я не ем мягкие сыры, потому что в них та же самая бактерия, что и в сырой рыбе. Также строго исключила из рациона продукты быстрого приготовления, но все равно была почти на 10 кг тяжелее.
Все же в голове. Я не говорю, что в эту беременность ела бургеры или мягкий сыр, но я себя не корила и так сильно не ограничивала, употребляла нормальную, сбалансированную и полноценную пищу.
Если в какой-то момент захотелось бургер, не думала о том, что это самое плохое, что можно съесть. Хуже шесть месяцев мучаться и потом три месяца без остановки срываться.
Надо находиться на одной волне со своим телом и думать соответственно.
Во время первой беременности мне очень не хватало пива. Был момент, когда очень хотелось выпить пива, потому что нет такого безалкогольного напитка, который юы так хорошо утолял жажду. Тогда мне доктор и сказала: "Успокойся уже, выпей ты это маленькое пиво и расслабься, а не ищи каждый раз альтернативы!".
В этот раз ничего конкретного мне и не хотелось. Единственное, что я стараюсь соблюдать месяц до родов - употреблять меньше коровьего молока. Я не вычеркнула полностью его из рациона,
просто мой первый опыт был с Гриетой и ее непереносимостью коровьего молока и белка - поэтому в этот раз я решила ограничить его употребление.
Я также не ела никакое мороженое с маринованным огурцом, не будила Каспара ночью и не просила его принести мне яблоко или апельсин.
Борец вольного стиля Анастасия Григорьева, которая в ноябре прошлого года родила сыночка
"На самом деле я ничего не меняла в питании ни до рождения ребенка, ни после. Ела все, что сердце только пожелает.
Конечно, старалась не увлекаться неполезной пищей, но время от времени могла себе и что-то подобное позволить. Дополнительно пила витамины для беременных.
В ожидании малыша очень много ела вишни, клубники, а также фруктов, которые мне нравятся и которых очень хотелось. Однако в общем особых желаний во время моей беременности у меня не было.
Основательница дизайнерского предприятия Piparmētra Ребекка Лиепиня, которая ждет появления на свет своего первого малыша
"По началу беременности я стала задумываться о том, что ем каждый день, потому что до этого часто ела все, чего хотелось, даже не задумываясь о том, полезно ли это и содержит ли это достаточно питательных веществ. Сейчас, когда жду малыша,
я хорошо обдумала свое питание и позаботилась о том, чтобы в меню было достаточно салатов, чтобы приемы пищи были качественными, и, конечно, стараюсь пить меньше неполезных сладких газированных напитков.
Во время этой беременности мне очень сильно хотелось малосольного огурчика, такого совсем сочного, который только летом мамы и тети делают в деревне. Также появилась сильная тяга к нектаринам, что было проблематично, ведь в зимний сезон нектаринов нет ни в одном магазине. Поэтому нужно было мучаться до конца апреля и мая.
Часто хотелось коктейлей из мороженого, но поскольку я сама по себе фанат мороженого - это не было чем-то очень удивительным. Хочется верить, что мы с малышом на одной волне и вместе будем фанатами мороженого.
Во время беременности я поняла, что нужно будет отказаться от суши, которые мне безмуно нравятся. Если в начале еще ела спокойно, то последние разы, съев суши, чувствовала себя очень тяжело,
и пару раз даже отказывалась из-за тошноты.
Я до сих пор не испытывала сильного желания есть намного больше, стараюсь думать о том, чтобы не больше есть, а чтобы каждый прием пищи был качественнее и полноценнее. Конечно, время от времени очень хотелось какую-нибудь вкусняшку, но это не было слишком выраженно.
Я точно одна из тех будущим мамочек, которые стараются заботиться о том, чтобы рацион был полезным, сбалансированным и богатым необходимыми питательными веществами.
Если по анализам понимала, что в организме не хватает железа, то старалась включить в меню больше свеклы, шпината, клубники, гранатового сока и другие фрукты, овощи или мясные продукты,
чтобы улучшить показатели и порадовать малыша.
Конечно, бывает, когда с друзьями отправляемся куда-нибудь вместе перекусить, и не всегда выбор падает на что-то полезное, но в таком случае я стараюсь выбирать то, что больше люблю и, по возможности, менее вредное".
Статья подготовлена в сотрудничестве с Magnesium Diasporal Direkt.