Вступил в силу приговор экс-полицейскому, который сделал ребенка инвалидом

В среду Верховный суд решил отказать в начале кассационного делопроизводства по уголовному делу, в котором на пешеходном переходе был сбит мальчик, так как у суда не возникло сомнений в законности оспариваемого решения.

Решением Верховного суда вступил в силу приговор Рижского окружного суда от 4 февраля 2019 года, которым обвиняемый признан виновным и наказан лишением свободы на один год и десять месяцев с лишением водительских прав на два года.

Кроме того, с обвиняемого взыскана компенсация морального ущерба в пользу пострадавшего в размере 30 000 евро.

Суд первой инстанции приговорил Рощина к лишению свободы на два года условно с компенсацией пострадавшему в размере 30 000 евро.

В должностной декларации Рощина указано, что он был начальником полиции порядка управления Госполиции Рижского региона. Перед увольнением в 2012 году он занимал должность начальника бюро управления краткосрочного содержания Госполиции Рижского региона.

Защитник пострадавшего Индулис Балмакс ранее агентству LETA указал, что пострадавший в аварии ребенок тогда учился во втором классе, инцидент произошел в 17 часов, когда восьмилетний мальчик пересекал улицу напротив школы.