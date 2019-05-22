Вступил в силу приговор экс-полицейскому, который сделал ребенка инвалидом

Вступил в силу приговор о лишении свободы на срок один год и десять месяцев бывшему должностному лицу Госполиции Алексею Рощину, сбившему в 2013 году у Саулкрастской начальной школы на автомобиле восьмилетнего мальчика, который из-за этой аварии стал инвалидом, сообщает агентство LETA.
В среду Верховный суд решил отказать в начале кассационного делопроизводства по уголовному делу, в котором на пешеходном переходе был сбит мальчик, так как у суда не возникло сомнений в законности оспариваемого решения.
Решением Верховного суда вступил в силу приговор Рижского окружного суда от 4 февраля 2019 года, которым обвиняемый признан виновным и наказан лишением свободы на один год и десять месяцев с лишением водительских прав на два года.
Кроме того, с обвиняемого взыскана компенсация морального ущерба в пользу пострадавшего в размере 30 000 евро.
Суд первой инстанции приговорил Рощина к лишению свободы на два года условно с компенсацией пострадавшему в размере 30 000 евро.
В должностной декларации Рощина указано, что он был начальником полиции порядка управления Госполиции Рижского региона. Перед увольнением в 2012 году он занимал должность начальника бюро управления краткосрочного содержания Госполиции Рижского региона.
Защитник пострадавшего Индулис Балмакс ранее агентству LETA указал, что пострадавший в аварии ребенок тогда учился во втором классе, инцидент произошел в 17 часов, когда восьмилетний мальчик пересекал улицу напротив школы.
"Несколько свидетелей указали, что Рощин сбил мальчика на большой скорости на пешеходном переходе. После аварии врачи были уверены, что ребенок больше не очнется из-за тяжелых травм. Однако, вопреки прогнозам врачей, мальчик очнулся, но остался инвалидом на всю жизнь", - указал Балмакс.