Латвия выбирает Европарламент: на избирательных участках образовались очереди

Как пояснила руководитель участка, уже с 17 часов здесь стоят две очереди, чтобы ускорить процесс голосования для тех, кто зарегистрирован именно на этом участке.

За первый час на участке проголосовали несколько десятков граждан.

Перебои в системе обмена данными отмечены и на участке в Рижской центральной основной школе ремесел. В первый час здесь проголосовали примерно 60 избирателей.

По наблюдениям агентства LETA, очередь образовалась и на участке в Доме конгрессов. Представитель избирательной комиссии рассказал, что очередь образовалось и потому, что голосовать идут незарегистрированные избиратели.

Соответственно, нужно ждать, пока участок, на котором они зарегистрированы, подтвердит, что конкретный человек еще не проголосовал. Кроме того, на участке возникали проблемы с интернетом.

Напомнил, в среду в Латвии началось предварительное голосование на выборах в Европарламент. Участки будут открыты три часа и закроются в 20 часов. Предварительное голосование пройдет также в четверг и в пятницу.

Избиратели могут голосовать в своем или другом избирательном участке, так как между этим участком и участком, на котором человек голосует, возможен обмен данными.