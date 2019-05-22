Зеленский назначил главой своей администрации адвоката олигарха

Ранее Богдан был личным адвокатом Коломойского.

Зеленский в своей предвыборной кампании обещал перезагрузить политическую систему и освободить ее от влияния олигархов. Однако его самого обвиняли в том, что он представляет интересы Коломойского.

Коломойскому принадлежит телевизионный канал, на котором транслируются шоу Зеленского.

Коломойский подозревается в присвоении 5,5 миллиардов долларов из крупнейшего банка Украины PrivatBank перед его национализацией в 2016 году.

СМИ сообщают, что Коломойский, два года проживавший в Швейцарии и Израиле, на прошлой неделе вернулся в Украину.

Критики Зеленского указывают, что выдвижение Богдана на должность главы администрации президента не только политически подозрительно, но и противозаконно, так как Богдан занимал должности в правительстве во время бывшего президента Виктора Януковича.

Лицам, которые занимали должности в правительстве Януковича, сейчас запрещено занимать ряд должностей.

"Зеленский нарушил закон", - сообщил депутат Егор Соболев.

Президент "поставил себя выше закона и продемонстрировал свое истинное отношение к законе", - добавила Татьяна Козаченко, которая вместе с Соболевым разрабатывала закон о люстрации, ограничивающий возможности чиновников админристрации Януковича в дальнейшем занимать должности в госуправлении.