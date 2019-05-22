Выборы в ЕП: свои голоса отдали более 2,5% избирателей
В первый день предварительного голосования на выборах в Европарламент свои голоса отдали минимум 35 834 или 2,54% избирателей, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о 928 из 955 участков, сообщает агентство LETA.
Пока обобщены данные обо всех участках только в Рижском округе. Традиционно крупнейшей активность была именно в нем - в первый день проголосовали 17 875 или 4,28% избирателей.
Наименьшей активность была в Латгале, где к избирательным урнам пришли минимум 2248 или 1,09% избирателей.
В Видземе проголосовали минимум 9555 человек или 2,44%, в Курземе - 2697 или 1,46%, а в Земгале - 3459 или 1,63% избирателей.
Всего же на выборах в Европарламент в 2019 году зарегистрировано 1 411 955 избирателей.
В 2014 году в первый день предварительного голосования на выборах в ЕП свои голоса отдали 1,55% обладающих таким правом, а всего в выборах приняли участие 30,24%.
В среду все латвийские избирательные участки были открыты три часа - с 17 до 20 часов. Проголосовать можно будет также в четверг и в пятницу.
Напомним, в среду в Латвии началось предварительное голосование на выборах в Европарламент. Участки будут открыты три часа и закроются в 20 часов. Предварительное голосование пройдет также в четверг и в пятницу.
Избиратели могут голосовать в своем или другом избирательном участке, так как между этим участком и участком, на котором человек голосует, возможен обмен данными.
Голосуя в другом участке, ждать приходится дольше - от пяти до 20 минут, так как избирательная комиссия связывается с участком избирателя и производит смену участка.