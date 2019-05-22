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Сборная России полностью укомплектовала состав на ЧМ: последним стал защитник

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Артем Зуб

ФОТО: Reuters/ScanPix

Тренерский штаб сборной России по хоккею заполнил последнюю свободную вакансию и внес в заявку на чемпионат мира защитника Артема Зуба, сообщила Федерация хоккея России.

Артем Зуб выступает за петербургский СКА, главным тренером которого является наставник сборной Илья Воробьев.

Впервые за сборную Зуб сыграл на чемпионате мира в 2017 году и завоевал бронзу. Кроме того, на его счету золотые награды Олимпийских игр в Пхенчхане.

Теперь состав команды (25 игроков) сформирован окончательно - 3 вратаря, 8 защитников и 14 нападающих.

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