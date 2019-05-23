Чт, 23.05.2019
В течение своей жизни я старался делать все, чтобы украинцы улыбались. Это я так чувствовал сердцем. Владимир Зеленский

Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство

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ФОТО: Reuters/ScanPix

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили попросил президента Украины Владимира Зеленского вернуть ему украинское гражданство. Политик пояснил, что гражданство у него отобрали незаконно.Об этом пишет Deutsche Welle.

В среду, 22 мая, адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий передал администрации президента письмо с данной просьбой.

Как указано в письме, согласно международному праву, "человека нельзя оставить полностью без гражданства".

Саакашвили добавил, что ему не нужны "никакие должности и преимущества".

Первоначально Саакашвили был союзником экс-президента Украины Петра Порошенко и принял его предложение в 2015 году стать губернатором Одесской должности, однако через полтора года он оставил этот пост и стал оппонентом Порошенко.  

В Украине Саакашвили выдвинули обвинения в сотрудничестве с преступной организацией и попытке переворота.

В июле 2017 года Саакашвили лишился украинского гражданства.

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