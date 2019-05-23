Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство

В среду, 22 мая, адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий передал администрации президента письмо с данной просьбой.

Как указано в письме, согласно международному праву, "человека нельзя оставить полностью без гражданства".

Саакашвили добавил, что ему не нужны "никакие должности и преимущества".

Первоначально Саакашвили был союзником экс-президента Украины Петра Порошенко и принял его предложение в 2015 году стать губернатором Одесской должности, однако через полтора года он оставил этот пост и стал оппонентом Порошенко.

В Украине Саакашвили выдвинули обвинения в сотрудничестве с преступной организацией и попытке переворота.