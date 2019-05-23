Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили попросил президента Украины Владимира Зеленского вернуть ему украинское гражданство. Политик пояснил, что гражданство у него отобрали незаконно.Об этом пишет Deutsche Welle.
В среду, 22 мая, адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий передал администрации президента письмо с данной просьбой.
Как указано в письме, согласно международному праву, "человека нельзя оставить полностью без гражданства".
Саакашвили добавил, что ему не нужны "никакие должности и преимущества".
Первоначально Саакашвили был союзником экс-президента Украины Петра Порошенко и принял его предложение в 2015 году стать губернатором Одесской должности, однако через полтора года он оставил этот пост и стал оппонентом Порошенко.
В Украине Саакашвили выдвинули обвинения в сотрудничестве с преступной организацией и попытке переворота.
В июле 2017 года Саакашвили лишился украинского гражданства.