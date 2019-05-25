23 года вместе, четыре ребенка. В чем секрет брака премьера Кариньша?

"Мы вместе уже 23-й год - это достаточно долгое время для того, чтобы быть вместе не только, когда все хорошо, но и чтобы пережить тяжелые моменты. Не знаю, почему некоторые остаются вместе, а некоторые нет.

Мои родители развелись, когда я был ребенком - возможно, они были слишком похожи.

У нас с женой разные характеры, но в хорошем смысле - она именно тот тыл, который мне так необходим", - признался в интервью изданию Ieva премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Он поделился, что не верит людям, которые рассказывают другим, в чем ключ к гармонии и счастью.

"Не думаю, что такой ключ или формула вообще существуют, но я верю в общие принципы сосуществования. Один из них - терпение. И сострадание - хотя бы старание понять и уважать другого.

Но это работает не только в семье - это и в жизни, и в политике так: если ты терпелив, прислушиваешься и уважаешь, сможешь достичь лучших результатов, чем тогда, когда поступаешь наоборот", - убежден премьер.

Что значит для семьи, когда папа политик?

"Это, конечно, не сахар для семьи. Мой рабочий день длится 12 часов. Можно сказать: это ничего, в сутках их 24! Но в некоторые из них я с удовольствием сплю, а между работой и сном я просто устал.

Поэтому для детей папы нет, папа устал, а если и не устал, и есть, и не спит - то он все равно где-то далеко в своих размышлениях.

Могу только порадоваться, что моя семья это понимает и принимает, но вряд ли они бы пожелали такое кому-то еще. Стараюсь следить за тем, чтобы у меня было время побыть с женой и поговорить не о больших делах, а о наших".