Партия Зеленского назвала свою политическую идеологию

"Мы с этого начали формировать наши с ним отношения - либеральная модель экономики, либеральная модель отношений с соответствующими национальными особенностями", - отметил Стефанчук.

Советник Зеленского по налоговым вопросам Данил Гетманцев со своей стороны признал, что партия выступает

С его слов, партия готова обсуждать в будущем снижение налоговых ставок.

Напомним, согласно результатам майского опроса социологической группы "Рейтинг", партия Зеленского "Слуга народа" возглавляет рейтинг украинских партий. На выборах в Верховную Раду за нее готовы отдать голоса 43,8% тех, кто намерен участвовать в выборах и определился с симпатиями.