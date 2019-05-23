Чт, 23.05.2019
Большое спасибо маме за борьбу с трудностями. Она для меня самый сильный человек. Она всегда меня поддерживала и мотивировала, потому что отца не было рядом. Хочу сделать маму ещё более гордой. Элвис Мерзликин, вратарь сборной

Партия Зеленского назвала свою политическую идеологию

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: Reuters/ScanPix

​Основой идеологии партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" стало либертарианство. Так в интервью изданию "Левый берег" заявил представитель Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук, пишет Meduza.

"Мы с этого начали формировать наши с ним отношения - либеральная модель экономики, либеральная модель отношений с соответствующими национальными особенностями", - отметил Стефанчук.

Советник Зеленского по налоговым вопросам Данил Гетманцев со своей стороны признал, что партия выступает

за "чистую либеральную экономику, минимальное участие государства в регулировании бизнеса".

С его слов, партия готова обсуждать в будущем снижение налоговых ставок.

Как отмечает Meduza, либертарианство предполагает свободную рыночную экономику, сокращение государственного аппарата и снижение налогов.

Напомним, согласно результатам майского опроса социологической группы "Рейтинг", партия Зеленского "Слуга народа" возглавляет рейтинг украинских партий. На выборах в Верховную Раду за нее готовы отдать голоса 43,8% тех, кто намерен участвовать в выборах и определился с симпатиями.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ