Партия Зеленского назвала свою политическую идеологию

Основой идеологии партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" стало либертарианство. Так в интервью изданию "Левый берег" заявил представитель Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук, пишет Meduza.
"Мы с этого начали формировать наши с ним отношения - либеральная модель экономики, либеральная модель отношений с соответствующими национальными особенностями", - отметил Стефанчук.
Советник Зеленского по налоговым вопросам Данил Гетманцев со своей стороны признал, что партия выступает
за "чистую либеральную экономику, минимальное участие государства в регулировании бизнеса".
С его слов, партия готова обсуждать в будущем снижение налоговых ставок.
Как отмечает Meduza, либертарианство предполагает свободную рыночную экономику, сокращение государственного аппарата и снижение налогов.
Напомним, согласно результатам майского опроса социологической группы "Рейтинг", партия Зеленского "Слуга народа" возглавляет рейтинг украинских партий. На выборах в Верховную Раду за нее готовы отдать голоса 43,8% тех, кто намерен участвовать в выборах и определился с симпатиями.