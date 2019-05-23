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Известный журналист о телевидении 90-х годов: "Там была жизнь!"

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Юрий Кожухов

ФОТО: скриншот видео

Советский и российский журналист и телеведущий Михаил Юрьевич Кожухов стал очередным героем выпуска программы "Ещенепознер". Ведущий Николай Солодников не смог не спросить о его отношении к телевидению 90-х. 

"Я скучаю по телевидению 90-х годов... тогда в телевидении была жизнь. В этой профессии есть очень много, чего нельзя. Нельзя придумывать жизнь. Ее надо или показывать, или не показывать, если у тебя нет способностей.

А сейчас, моя "любимая контора", которая распространилась на все каналы, якобы проверяет якобы невест на якобы измены их женихов... Это все киносценарий, статисты... Это преступление профессиональное. Я не понимаю, почему к этому так терпимо относится сообщество. Эта мерзость продолжает выходить в эфир", - возмутился журналист. 

Он также раскритиковал съемками передачи "Последний герой, которая не запоминается и ее не интересно смотреть. 

"Ушла честность. Ушла правда. Это все целлофан...", - отметил он. 

Михаил Юрьевич Кожухов не только радио- и телеведущий. Он еще сценарист и продюсер. Успех ему принесли программы "В поисках приключений" (2002—2006) и "Вокруг света" (2006—2007) на телеканале "Россия", а также "Охота к перемене мест" и "Далеко и ещё дальше".

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