В день выборов президента у Сейма заявлен пикет в поддержку Левитса

Акция заявлена частным лицом с 9.00 до 11.00, планируется, что в ней примут участие 200 человек.

По информации в Facebook, организатор акции - юрист Иева Бранте, баллотировавшаяся на выборах в Сейм от Латвийского объединения регионов (ЛОР).

По списку ЛОР она баллотируется также в Европарламент.