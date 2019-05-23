Чт, 23.05.2019
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В день выборов президента у Сейма заявлен пикет в поддержку Левитса

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Эгил Левитс

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

В среду, 29 мая, когда в Сейме будут проходить выборы президента Латвии, у здания парламента заявлена акция в поддержку кандидата Эгила Левитса, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

Акция заявлена частным лицом с 9.00 до 11.00, планируется, что в ней примут участие 200 человек.

По информации в Facebook, организатор акции - юрист Иева Бранте, баллотировавшаяся на выборах в Сейм от Латвийского объединения регионов (ЛОР).

По списку ЛОР она баллотируется также в Европарламент.

Как сообщалось, 29 мая на выборах президента Латвии будут баллотироваться три кандидата: судья Суда ЕС Эгил Левитс, омбудсмен Юрис Янсонс и депутат Сейма Дидзис Шмитс (KPV LV).

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