В день выборов президента у Сейма заявлен пикет в поддержку Левитса

В среду, 29 мая, когда в Сейме будут проходить выборы президента Латвии, у здания парламента заявлена акция в поддержку кандидата Эгила Левитса, сообщили агентству LETA в Рижской думе.
Акция заявлена частным лицом с 9.00 до 11.00, планируется, что в ней примут участие 200 человек.
По информации в Facebook, организатор акции - юрист Иева Бранте, баллотировавшаяся на выборах в Сейм от Латвийского объединения регионов (ЛОР).
По списку ЛОР она баллотируется также в Европарламент.
Как сообщалось, 29 мая на выборах президента Латвии будут баллотироваться три кандидата: судья Суда ЕС Эгил Левитс, омбудсмен Юрис Янсонс и депутат Сейма Дидзис Шмитс (KPV LV).