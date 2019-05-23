В Чикаго родился редчайший черный носорог

13-летняя самка по кличке Капуки в понедельник, 20 мая, родила здорового малыша. На снимке, иллюстрирующем публикацию, новорожденный лежит на полу вольера недалеко от мамы, а на фото, размещенном через несколько часов, он уже делает первые шаги.

#RhinoWatch continues with the first of many important milestones – the calf stood up last night at only 53 minutes of age! Stay tuned for updates on the milestones the calf will go through in the critical first year of its life. #rhinowatch #lincolnparkzoo #forwildlifeforall pic.twitter.com/INKDfQzJVi — Lincoln Park Zoo (@lincolnparkzoo) May 20, 2019

В ночь на 21 мая сотрудники зоопарка поделились с пользователями Сети еще одной радостной новостью - новорожденный начал питаться материнским молоком.

Смотрители также отметили, что первые 48 часов после рождения детеныш активно формируется, поэтому он нуждается в дополнительном внимании.

The calf continues to surpass milestones! Animal care continues to monitor from afar as Kapuki cares for the calf. Since last night, the calf has been observed nursing several times. The first 48 hours of a calf’s life are critical and we remain cautiously optimistic. #rhinowatch pic.twitter.com/3X7JxxEoxm — Lincoln Park Zoo (@lincolnparkzoo) May 20, 2019

Восточный черный носорог, или восточноафриканский черный носорог, значится в списке животных, находящихся на грани полного исчезновения. Это связано с браконьерством - охотой на их рога.

По данным Всемирного фонда дикой природы, популяция критически сократилась в 1970-1995 годах - с 70 тысяч до 2,4 тысячи особей.