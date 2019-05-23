Чт, 23.05.2019
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В Чикаго родился редчайший черный носорог
Какая прелесть!

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ФОТО: twitter.com/lincolnparkzoo

В зоопарке американского города Чикаго, штат Иллинойс, на свет появился детеныш восточного черного носорога - вида, находящегося на грани полного исчезновения. О радостном событии представители зоопарка сообщили на своей официальной странице в Twitter.

13-летняя самка по кличке Капуки в понедельник, 20 мая, родила здорового малыша. На снимке, иллюстрирующем публикацию, новорожденный лежит на полу вольера недалеко от мамы, а на фото, размещенном через несколько часов, он уже делает первые шаги.

В ночь на 21 мая сотрудники зоопарка поделились с пользователями Сети еще одной радостной новостью - новорожденный начал питаться материнским молоком.

Смотрители также отметили, что первые 48 часов после рождения детеныш активно формируется, поэтому он нуждается в дополнительном внимании.

Восточный черный носорог, или восточноафриканский черный носорог, значится в списке животных, находящихся на грани полного исчезновения. Это связано с браконьерством - охотой на их рога.

По данным Всемирного фонда дикой природы, популяция критически сократилась в 1970-1995 годах - с 70 тысяч до 2,4 тысячи особей.

Сотрудники заповедников и зоопарков, по всему миру делают все возможное, чтобы сохранить вымирающий вид. Благодаря их усилиям за последние годы количество восточных черных носорогов выросло до 5 тысяч.

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