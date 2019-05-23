Чт, 23.05.2019
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Выборы в ЕП: за два дня проголосовали уже более 4% избирателей

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ФОТО: Zane Bitere/LETA

За два дня предварительного голосования на выборах Европарламента (ЕП) в Латвии проголосовали 61 305 или 4,34% избирателей - больше, чем на предыдущих выборах ЕП в 2014 году, свидетельствует информация Центризбиркома по 932 из 955 избирательных участков.

В 2014 году на выборах ЕП за первые два дня предварительного голосования проголосовали 3,14%, а всего на выборах - 30,24% избирателей.

Как обычно, активнее всего были избиратели в Рижском избирательном округе, где за два дня предварительного голосования проголосовали 26 024 или 6,23% избирателей.

Наименее активно голосовали избиратели в Латгале, где на выборах ЕП проголосовали 5250 или 2,55% избирателей.

В Видземе в среду и четверг проголосовали 17 243 или 4,40%, в Земгале - 6853 или 3,24%, в Курземе - 5935 или 3,20% избирателей.

На выборах ЕП в 2019 году в Латвии зарегистрировано 1 411 955 избирателей.

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