Выборы в ЕП: за два дня проголосовали уже более 4% избирателей

За два дня предварительного голосования на выборах Европарламента (ЕП) в Латвии проголосовали 61 305 или 4,34% избирателей - больше, чем на предыдущих выборах ЕП в 2014 году, свидетельствует информация Центризбиркома по 932 из 955 избирательных участков.
В 2014 году на выборах ЕП за первые два дня предварительного голосования проголосовали 3,14%, а всего на выборах - 30,24% избирателей.
Как обычно, активнее всего были избиратели в Рижском избирательном округе, где за два дня предварительного голосования проголосовали 26 024 или 6,23% избирателей.
Наименее активно голосовали избиратели в Латгале, где на выборах ЕП проголосовали 5250 или 2,55% избирателей.
В Видземе в среду и четверг проголосовали 17 243 или 4,40%, в Земгале - 6853 или 3,24%, в Курземе - 5935 или 3,20% избирателей.
На выборах ЕП в 2019 году в Латвии зарегистрировано 1 411 955 избирателей.