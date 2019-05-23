Выборы в ЕП: за два дня проголосовали уже более 4% избирателей

В 2014 году на выборах ЕП за первые два дня предварительного голосования проголосовали 3,14%, а всего на выборах - 30,24% избирателей.

Как обычно, активнее всего были избиратели в Рижском избирательном округе, где за два дня предварительного голосования проголосовали 26 024 или 6,23% избирателей.

Наименее активно голосовали избиратели в Латгале, где на выборах ЕП проголосовали 5250 или 2,55% избирателей.

В Видземе в среду и четверг проголосовали 17 243 или 4,40%, в Земгале - 6853 или 3,24%, в Курземе - 5935 или 3,20% избирателей.