Во Франции 102-летняя пенсионерка убила соседку по пансионату

Во Франции 102-летнюю женщину подозревают в убийстве, которое было совершено в пансионате для престарелых. Пенсионерка якобы тяжело избила свою 92-летнюю соседку, в результате чего она умерла, сообщает BBC.
Подозреваемая сказала одному из работников пансионата, что "кого-то убила", указывает французская прокуратура.
Женщина была "очень взволнована и озадачена".
В субботу, 18 мая, сотрудник пансионата нашел 92-летнюю женщину мертвой. Тело покойной лежало в кровати, а на ее лице были заметны тяжелые травмы.
В ходе вскрытия выяснилось, что женщину душили и били по голове.
Подозреваемая пенсионерка доставлена в психоневрологическую больницу. Специалисты должны будут решить, можно ли будет уголовно наказать женщину.