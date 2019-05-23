Во Франции 102-летняя пенсионерка убила соседку по пансионату

Подозреваемая сказала одному из работников пансионата, что "кого-то убила", указывает французская прокуратура.

Женщина была "очень взволнована и озадачена".

В субботу, 18 мая, сотрудник пансионата нашел 92-летнюю женщину мертвой. Тело покойной лежало в кровати, а на ее лице были заметны тяжелые травмы.

В ходе вскрытия выяснилось, что женщину душили и били по голове.