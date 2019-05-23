Чт, 23.05.2019
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Во Франции 102-летняя пенсионерка убила соседку по пансионату

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ФОТО: Pixabay

Во Франции 102-летнюю женщину подозревают в убийстве, которое было совершено в пансионате для престарелых. Пенсионерка якобы тяжело избила свою 92-летнюю соседку, в результате чего она умерла, сообщает BBC. 

Подозреваемая сказала одному из работников пансионата, что "кого-то убила", указывает французская прокуратура.

Женщина была "очень взволнована и озадачена".

В субботу, 18 мая, сотрудник пансионата нашел 92-летнюю женщину мертвой. Тело покойной лежало в кровати, а на ее лице были заметны тяжелые травмы.

В ходе вскрытия выяснилось, что женщину душили и били по голове.

Подозреваемая пенсионерка доставлена в психоневрологическую больницу. Специалисты должны будут решить, можно ли будет уголовно наказать женщину.

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