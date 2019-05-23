Финляндия остановила действующих чемпионов мира. В полуфинале их ждёт Россия

Чехия - Германия 5:1

Сборная Чехии уверенно обыграла команду Германии и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею.

Счёт в матче был открыт только во втором периоде, когда точный бросок Яна Коваржа вывел чехов вперёд. Немцам довольно скоро удалось сравнять счёт благодаря точному броску Франка Мауэра.

В третьем периоде игра у немецкой команды совсем не удалась и чехи забросили четыре шайбы в ворота Германии. Авторами голов стали Якуб Ворачек, Доминик Кубалик, Ондржей Палат и Ян Коварж, который оформил дубль.

Видео: Лучшие моменты матча

Финляндия - Швеция 5:4

Счёт в матче был открыт уже на 64-й секунде после точного броска финского защитника Нико Микколы. Шведы сумели отыграться до перерыва благодаря голу Йона Клингберга, а затем и выйти вперёд усилиями Патрика Хёрнквиста.

Во втором периоде соперники дважды поразили ворота друг друга. В составе сборной Финляндии голами отметились Петтери Линдбом и Яник Хаканпяя, а у Швеции - Элиас Петтерсон и Эрик Густафсон.

За полторы минуты до окончания третьего периода финны сравняли счёт благодаря удачному броску Марко Анттилы, а в овертайме победу Финляндии принёс гол Сакари Манниена.

В полуфинале ЧМ-2019 Финляндия сыграет против команды России, а Чехия скрестит клюшки с Канадой.